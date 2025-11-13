 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Apie šį išskirtinį vardą tėvai pamiršta: Lietuvoje jo savininkės – tik 2 mergaitės

2025-11-13 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 11:20

Kai kurie vardai skamba tarsi muzika – subtiliai, harmoningai, su poetinio žavesio prieskoniu. Vis tik nors vieno iš vardų skambesys atrodo gerai pažįstamas, nedaugelis tėvų susimąsto, kad taip gali pavadinti savo vaiką.

Naujagimis (nuotr. 123rf.com)

Kai kurie vardai skamba tarsi muzika – subtiliai, harmoningai, su poetinio žavesio prieskoniu. Vis tik nors vieno iš vardų skambesys atrodo gerai pažįstamas, nedaugelis tėvų susimąsto, kad taip gali pavadinti savo vaiką.

REKLAMA
0

Vaiko vardo pasirinkimas – sprendimas, kuriame dažnai derinamos tradicijos ir noras būti išskirtiniu.

Kai kurie tėvai renkasi klasikinius, populiarius vardus, o kiti ieško kažko unikalaus, kas pabrėžtų dukters individualumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp retų ir neįprastų vardų yra vienas itin subtilus ir poetiškas – jis vis dar labai retas, rašoma fakt.pl.

REKLAMA
REKLAMA

Melodingas ir nepopuliarus vardas

Melodija – vardas, kuris jungia skambumą, moteriškumą ir unikalų simbolizmą. Jis kilęs iš graikų kalbos ir reiškia „melodiją“ arba „dainą“.

REKLAMA

Lietuvoje ir Lenkijoje šis vardas išlieka nišiniu. Lietuvoje jis buvo suteiktas dukart, o Lenkijoje jį turi tik 19 moterų.

Naujienų portalo fakt.pl duomenimis, Lenkijoje pastaraisiais metais šis vardas buvo suteikiamas retais atvejais – 2022 metais jis buvo suteiktas penkioms mergaitėms, o 2024 metais – keturioms.

O štai Vyriausiosios lietuvių kalbos komisijos duomenimis, Lietuvoje šis vardas suteikiamas dar rečiau nei kaimyninėje valstybėje. Nuo 1990 metų pirmą kartą jis buvo suteiktas vienai mergaitei 2012 metais. Antrajai šio vardo savininkei Melodijos vardas buvo suteiktas 2020 metais.

Nei Lietuvoje, nei Lenkijoje šis vardas neturi jam priskirto vardadienio, tad tai parodo dar didesnį šio vardo unikalumą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Undinė Pinkevičienė (nuotr. Alytaus miesto savivaldybė / Facebook)
Išgirdę šios lietuvės vardą nustemba ne vienas: tokį girdi pirmą kartą (2)
Ieva ir Vaidotas Sadauskai su šeima (nuotr. Facebook)
Kauno rajone gimė ypatingas vaikas: vardas atsirado visai netikėtai (8)
Verkiantis vaikas (nuotr. 123rf.com)
Išgirdusi, kokį vardą vyras nori duoti kūdikiui, mama neištvėrė: „Primena komedijos vaizdelį“ (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų