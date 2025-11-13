Apie šį išskirtinį vardą tėvai pamiršta: Lietuvoje jo savininkės – tik 2 mergaitės

Vaiko vardo pasirinkimas – sprendimas, kuriame dažnai derinamos tradicijos ir noras būti išskirtiniu.
Kai kurie tėvai renkasi klasikinius, populiarius vardus, o kiti ieško kažko unikalaus, kas pabrėžtų dukters individualumą.
Tarp retų ir neįprastų vardų yra vienas itin subtilus ir poetiškas – jis vis dar labai retas, rašoma fakt.pl.
Melodingas ir nepopuliarus vardas
Melodija – vardas, kuris jungia skambumą, moteriškumą ir unikalų simbolizmą. Jis kilęs iš graikų kalbos ir reiškia „melodiją“ arba „dainą“.
Lietuvoje ir Lenkijoje šis vardas išlieka nišiniu. Lietuvoje jis buvo suteiktas dukart, o Lenkijoje jį turi tik 19 moterų.
Naujienų portalo fakt.pl duomenimis, Lenkijoje pastaraisiais metais šis vardas buvo suteikiamas retais atvejais – 2022 metais jis buvo suteiktas penkioms mergaitėms, o 2024 metais – keturioms.
O štai Vyriausiosios lietuvių kalbos komisijos duomenimis, Lietuvoje šis vardas suteikiamas dar rečiau nei kaimyninėje valstybėje. Nuo 1990 metų pirmą kartą jis buvo suteiktas vienai mergaitei 2012 metais. Antrajai šio vardo savininkei Melodijos vardas buvo suteiktas 2020 metais.
Nei Lietuvoje, nei Lenkijoje šis vardas neturi jam priskirto vardadienio, tad tai parodo dar didesnį šio vardo unikalumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!