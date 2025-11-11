Ukrainos išdavikė – nebeatpažįstama: pasikeitė vardą ir tapo „ragana“

Savo profesinę karjerą Poklonskaja pradėjo 2014 metais. Po įvykių Maidane ir Krymo prisijungimo prie Rusijos, ji paliko savo pareigas Ukrainoje ir vadovavo Krymo prokuratūrai. Ji buvo laikoma pasitikinčia savimi, ambicinga, bet kartu žavinga moterimi, o tai leido jai greitai pelnyti pripažinimą ir net visuotinę meilę.
2016 metais Poklonskaja tapo Valstybės Dūmos deputate, palaikė iniciatyvą dėl „suverenaus interneto“ ir pasisakė prieš pensijų reformą.
Populiarumo banga
Ji išgarsėjo po paskyrimo į Krymo prokurorės postą iš dalies dėl savo išvaizdos. Dėl mielų veido bruožų, jai prilipo pravardė Niaša, o interneto platybėse net atsirado memas „niaš-miaš“, kuriame buvusi prokurorė buvo pavaizduota uniforma animacinių filmų stiliumi. Be to, gerbėjų ji turėjo ne tik Rusijoje: dėl to, kad memas „užsiciklintas“ internete, ją pamilo ir Japonijoje. Nors pati Poklonskaja dėl to nebuvo sužavėta ir gana griežtai atsiliepė apie gerbėjus.
Yra žinoma, kad Poklonskaja buvo aistringa Nikolajaus II gerbėja, todėl pasisakė prieš filmą „Matilda“ (2017 m.) apie imperatoriaus romaną su balerina Matilda Kšesinska, aiškindama, kad paveikslas šventvagiauja jo atvaizdą. Šis skandalas įgavo federalinį mastą, o jos vardas tapo vienu labiausiai aptarinėjamų internete.
Tada jos nepriklausoma pozicija nustojo tenkinti vadovybę. 2021 metais ji savanoriškai atsiėmė savo kandidatūrą rinkimuose ir paliko politinę areną. Tuomet Poklonskajai buvo pasiūlyta tapti diplomate ir dirbti Žaliajame Kyšulyje, tačiau ji atsisakė dėl asmeninių priežasčių.
2022 metų vasarį ji buvo paskirta „Rossotrudničestvo“ vadovo pavaduotoja, o tai sutapo su specialiosios operacijos Ukrainoje pradžia. Dėl neatsargių pasisakymų apie simboliką Z tarp jos ir vadovybės kilo konfliktas, ir birželį ji buvo atleista iš pareigų ir paskirta Rusijos generalinio prokuroro Igorio Krasnovo patarėja.
Po to Poklonskaja netikėtai dingo iš viešumos. Tačiau 2025 metais apie ją vėl pradėta kalbėti, nes buvusi Krymo prokurorė pasikeitė vardą.
Naujas vardas
Vardas Radveda išvertus reiškia „linksma“. Jei pirmoji vardo dalis (Rada) pasiskolinta iš senosios slavų kalbos, tai antroji dalis (Veda) kilusi iš Indijos kultūros ir reiškia „žinojimas“. Tą patį žodį galima rasti neopagonių – rodnoverų – tarpe.
Anksčiau Poklonskaja buvo susijusi su „caro garbintojų“ judėjimu, tačiau kelis kartus viešai atsisakė šios srovės, o spalio pabaigoje pareiškė, kad neišpažįsta krikščionybės. Kartu ji prisipažino, kad rašo knygą apie senovės tradicijas ir apeigas, taip pat švenčia pagoniškas šventes ir daro tatuiruotes su runomis.
Tiesą sakant, Poklonskaja prie vardo pakeitimo atėjo palaipsniui, per pastaruosius metus spėjusi pakeisti kelias profesijas, savo įsitikinimus ir religinę priklausomybę.
Dabar Poklonskaja tvirtina, kad ieško savęs ir klausosi vidinio balso, o ne oficialios ideologijos.
Šiandien ji visiškai pakeitė savo įvaizdį: nešioja dredus, dalyvauja raganiškose fotosesijose ir atvirai domisi pagonybe.
Kaip tai atsilieps jos likimui
Kaip teigė astrologas, vardo pakeitimas veikia tolesnį žmogaus likimą.
„Aš žinau žmonių, kurie buvo nelaimingi su vardu, kurį gavo gimdami, todėl galvojo apie jo pakeitimą. Ir, kai tik pradėjo gyventi su nauju vardu, jų likimas pasikeitė. Nes jie tikėjo geresniu ir nusistatė save maloniems pokyčiams. Jei žmogus įsistato sau nuostatą, kad šis vardas atneš sėkmės, jam tikrai pasiseks“, – kalbėjo astrologas.
Tačiau, jei šiam veiksmui nebus suteikta sakralinė reikšmė, likimo eiga nepasikeis, patikino ekspertas.
„Čia taikytinas principas „Tegul bus jums pagal jūsų tikėjimą“. Jei jūs aiškiai įtikėjote, kad vardo pasikeitimas neves prie pokyčių, tai neįvyks“, – sakė astrologas.
Kartu naujas vardas gali atnešti ir nesėkmių. Todėl svarbu išanalizuoti, kiek sėkmingi buvo žmonės su norimu vardu, rekomendavo astrologas.
