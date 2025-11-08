Apklausė, kaip Lietuvos gyventojai vertina Putiną ir kiek tiki Kremliaus propaganda – ne visi rezultatai džiugina

Propagandą tiriantys ekspertai bei kariuomenė ragina manipuliacijoms nepasiduoti, mat toks yra jų tikslas – kurti chaoso ir baimės atmosferą.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Internete cirkuliuoja šimtai propagandinių klipų, kuriuose Kremliaus bei kitų nedraugiškų režimų ruporai trimituoja pavojaus žinutes apie neva greitu metu su Baltijos šalimis susidorosiančią Rusiją. Naujas tyrimas rodo – Kremlius melagienomis užteršdamas informacinį lauką randa kelią į daugelio mūsų galvas.
„Apklausėme 1000 žmonių, ir tyrėme, kiek dokumentuoti Kremliaus naratyvai yra paplitę tarp Lietuvos visuomenės“, – pasakoja „Bosanova“ vadovas Vytautas Matulevičius.
Lietuvoje, anot naujausio „Bosanova“ užsakymu atlikto tyrimo, 9 iš 10 gyventojų tiki bent vienu Kremliaus naratyvu. Vienas žmogus vidutiniškai tiki net 9 iš 27 propagandos skleidžiamų naratyvų.
„Naratyvai, kurie yra susiję su mūsų ekonomika, socialiniais klausimais, karu Ukrainoje – vis dėlto yra paplitę. 38 proc. Lietuvos gyventojų mano kad ekonominė situacija Lietuvoje nuolat prastėja, nors objektyviai – tai viena sparčiausiai augančių ekonomikų pasaulyje“, – teigia V. Matulevičius.
Tiki Kremliaus skleidžiamu naratyvu
Vienas dažniausių melų – kad Rusijos kariniu požiūriu įveikti neįmanoma. Su juo sutinka kas trečias gyventojas. Dar tiek pat tiki, kad agresiją Ukrainoje išprovokavo NATO plėtra.
„Jei kalbėsim apie Rusiją – tai Rusija ypatingai siekia vaizduoti save, kad turi galybę, kad yra karinė galybė. Bet ką parodė „Zapad“ – negalėjo pratybų metu tos pačios galios parodyti, kurią matėme 2021 metais“, – komentuoja kariuomenės atstovė Agnė Eidimtaitė.
Kad Kremlius ne tik kuria vaizdą apie „stiprią Rusiją“, bet ir mėgina parodyti Lietuvą kaip žlungančią šalį pastebi Komunikacinių įtakų ir propagandos tyrimų centro vadovas Viktoras Denisenko.
„Čia dalis kompleksinio pasakojimo, kurį formuoja Kremlius. Neva mes neteisingai pasirinkome geopolitinę kryptį, ir dėl to esam neva žlungantys, kaip ES vergai. Ir esą Baltijos valstybės – žlugusios valstybės“, – pasakoja V. Denisenko.
Pasak tyrimo, 8 iš 10 gyventojų Rusiją laiko egzistencine grėsme, o 2 iš 3 bijo, kad per artimiausius metus gali kilti karas. Kariauti dar nepradėjus kai kurie svarsto migruoti iš šalies. O nerimaujančius kariuomenė ramina ir siunčia žinią.
„Šiuo metu Rusija neturi pajėgumų užpulti Baltijos valstybių – yra giliai įklimpusi Ukrainoje, tai mūsų žinutė yra, kad mes turime padėti Ukrainai gintis. Ir taip pat turime ginti savo protus nuo įvairių informacinių incidentų, nes tik informacinėje erdvėje Rusija mus gali paveikti“, – teigia A. Eidimtaitė.
Geriausia apklausos dalis yra ta, kad Putino vertinimas yra vienareikšmiškai neigiamas – 9 iš 10 jį vertina neigiamai, o teigiama vos 4 proc. – kas yra paklaidos riboje.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.