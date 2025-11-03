 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Po tragedijos Romoje – ciniškas Zacharovos komentaras: „Grius ne tik bokštai, bet ir ekonomika“

2025-11-03 21:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 21:07

Šaltinių teigimu, pirmadienį Italijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių Italijoje Aleksejų Paramonovą, kad oficialiai pareikštų jam priekaištą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos komentarų apie Romoje restauruojamo senovinio bokšto griūtį.

Po tragedijos Romoje – ciniškas Zacharovos komentaras: „Tai jums už paramą Ukrainai“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Šaltinių teigimu, pirmadienį Italijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių Italijoje Aleksejų Paramonovą, kad oficialiai pareikštų jam priekaištą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos komentarų apie Romoje restauruojamo senovinio bokšto griūtį.

8

M. Zacharova šį incidentą susiejo su karine parama Ukrainai, pareikšdama, kad „kol Italijos vyriausybė toliau švaistys mokesčių mokėtojų pinigus (Ukrainai), Italija visiškai žlugs – pradedant bokštais ir baigiant jos ekonomika“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Romoje sugriuvo dalis bokšto „Torrei de Conti“

Savo komentarus Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė platformoje „Telegram“ paskelbė po to, kai pirmadienį Romoje sugriuvo dalis bokšto „Torrei de Conti“, kuris šiuo metu yra restauruojamas.

Pasak šaltinių, krintančios nuolaužos sužalojo 64 m. amžiaus vyrą, jo būklė yra sunki.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

jo
jo
2025-11-03 21:20
žiū, kad kremlius nesubyrėtų - mumija supus... :)
Atsakyti
Roma
Roma
2025-11-03 21:24
Kokia šlykšti rusiška lerva
Atsakyti
oi
oi
2025-11-03 21:13
oi ,gal klisarankiai ruskiai restauravo..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
