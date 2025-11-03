 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lenkijoje sulaikytas Putino gerbėjas: „strymeris“ propagavo Rusijos agresiją prieš Ukrainą

2025-11-03 16:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 16:59

Policija šiaurės Lenkijoje suėmė Vladimiro Putino šalininką, kuriam pareikšti kaltinimai įvykdžius šešias nusikalstamas veiklas, įskaitant grasinimus internete ir ginklų su ašmenimis demonstravimą, pranešė lenkų portalas „TVP World“.

Lenkijoje sulaikytas Putino gerbėjas: „strymeris" propagavo Rusijos agresiją prieš Ukrainą (nuotr. SCANPIX)
27

Policija šiaurės Lenkijoje suėmė Vladimiro Putino šalininką, kuriam pareikšti kaltinimai įvykdžius šešias nusikalstamas veiklas, įskaitant grasinimus internete ir ginklų su ašmenimis demonstravimą, pranešė lenkų portalas „TVP World“.

3

Internete Nazar pseudonimu žinomas antiukrainietiškų pažiūrų Pawelas N. buvo sulaikytas penktadienio vakarą Gdynėje, policijai sustabdžius jo automobilį dėl įtarimų, kad vairuojama apsvaigus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors alkoholio matuoklis neparodė, kad vyras neblaivus, vėliau atlikus kraujo tyrimą jo organizme rasta THC – pagrindinės psichoaktyvios marihuanos sudedamosios dalies – pėdsakų. 

Pasak Gdynės policijos atstovo, pareigūnai areštavo 44 m. vyrą, kuris, kaip įtariama, įvykdė keletą nusikalstamų veiklų. 

Internete kurstė neapykantą

„Jis internete paskelbė turinį, kuriame buvo grasinama, kurstoma neapykanta tautybės ir religijos pagrindu, propaguojami Rusijos agresiją prieš Ukrainą palaikantys simboliai, grasinama susidoroti ir pažeidžiamas Asmens duomenų apsaugos įstatymas“, – sakė jis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Vyras kaltinamas šešiais nusikaltimais, jo likimas bus nuspręstas šiandien vyksiančiame teisme“, – nurodė atstovas.

Susidūrimą su policininkais Nazar transliavo tiesiogiai. Vyras ragino policiją „rūpintis ukrainiečiais, o ne lenkais“. Transliacija nutrūko pareigūnams konfiskavus jo telefoną.

Manoma, kad „strymeriui“ pateikti kaltinimai yra susiję, be kita ko, su spalio viduryje Gdynėje fiksuoti incidentu, kai 100 kvadratinių metrų ploto piešinys ant pastato sienos buvo uždengtas raudonos ir baltos spalvos medžiaga.

