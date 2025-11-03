 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europa nepajėgi atremti priešo dronų: „Mes atsiliekame, nes daugelį metų stovėjome vietoje“

2025-11-03 16:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 16:02

Europa vis dar nepasirengusi atremti priešiškų dronų atakų – tai pripažįsta Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas. Pasak jo, virš šalies karinės bazės pastebėti keli dideli dronai atskleidė rimtas NATO oro gynybos spragas ir išryškino augančią grėsmę viso žemyno saugumui, skelbia „Business Insider“.

Europa nepajėgi atremti priešo dronų: „Mes atsiliekame, nes daugelį metų stovėjome vietoje“ (nuotr. SCANPIX)
27

27

1

Anot T. Franckeno, jis įsitikinęs, kad tai buvo ne tik skrydis virš Belgijos teritorijos, bet ir šnipinėjimo oro bazėje atvejis. Ministras taip pat pabrėžė, kad dronų slopinimo sistema nesugebėjo neutralizuoti skraidančio aparato.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidinys primena, jog vienam iš dronų persekioti Belgija pasitelkė policijos sraigtasparnį ir kelis automobilius. Vis dėlto galiausiai dronas buvo prarastas.

T. Franckenas paragino stiprinti kovos su nežinomais dronais priemones ir pasiūlė planą nedelsiant įsigyti reikiamas sistemas už 58 mln. dolerių.

Jo teigimu, Belgija šiuo metu yra pereinamojoje būsenoje tarp taikos ir karo.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Mes atsiliekame“

Be to, Belgijos gynybos ministras pasiūlė vyriausybei apsvarstyti galimybę investuoti apie 580 mln. dolerių į dronų neutralizavimo sistemas. Tikimasi, kad Belgijos valdžios institucijos aptars šį pasiūlymą dėl pirkimų penktadienį, lapkričio 7 d.

„Technologinė revoliucija šioje srityje yra milžiniška. Mes atsiliekame, nes daugelį metų stovėjome vietoje. Dabar bandome pasivyti, tačiau tai reikalauja laiko“, – žurnalistams sakė T. Franckenas.

TOLIAU SKAITYKITE
