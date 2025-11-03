 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Latvijoje – suėmimas dėl šnipinėjimo: įtariamasis galėjo perduoti informaciją apie NATO Rusijai

2025-11-03 14:36 / šaltinis: BNS
2025-11-03 14:36

Latvijoje sulaikytas asmuo, įtariamas rinkęs informaciją Rusijos karinės žvalgybos agentūrai GRU apie šalies gynybos sektorių, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Latvijoje – suėmimas dėl šnipinėjimo: įtariamasis galėjo perduoti informaciją apie NATO Rusijai (nuotr. SCANPIX)

0

Įtariamasis, kurio tapatybė nebuvo paviešinta, kaltinamas šnipinėjimu

Pranešama, kad jis buvo sulaikytas praėjusį mėnesį po policijos reidų dviejose vietose.

Perdavė informaciją apie šalyje dislokuotas NATO pajėgas

Latvijos institucijų teigimu, įtariamasis gavo ir perdavė informaciją apie šalyje dislokuotas NATO pajėgas. Pranešama, kad jis taip pat GRU perdavė duomenis apie aviacijai naudojamą privačią infrastruktūrą ir išankstinio mokėjimo mobiliųjų telefonų kortelių įsigijimą.

Po Rusijos oro erdvės pažeidimų ir daugybės dronų prie Europos oro uostų ir karinių objektų, Senojo žemyno lyderiai teigia, kad už šių veiksmų stovi Maskva, kuri kaltinimus atmeta.

