  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sybiha perspėja: „Wagner“ vėliava prie Estijos krantų byloja apie Rusijos barbariškumą

2025-11-03 15:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 15:45

Prie Estijos sienos pasirodęs Rusijos pasienio apsaugos laivas su grupuotės „Wagner“ vėliava simbolizuoja Rusijos keliamą barbariškumo ir neteisėtumo grėsmę bei pabrėžia Ukrainos, kaip Europos Sąjungos ir NATO skydo, stiprinimo svarbą, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

13

0

„Ši vėliava simbolizuoja barbariškumą, karo nusikaltimus ir chaosą. Jos pasirodymas prie ES ir NATO sienų puikiai tai iliustruoja: už šios linijos baigiasi civilizacija. Štai kodėl labai svarbu stiprinti Ukrainą, kuri gina nuo Rusijos savivalės“, – socialiniame tinkle X parašė Ukrainos diplomatijos vadovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Rusijos pasienio patrulinis laivas su „Wagner“ vėliava

Estijos užsienio reikalų ministerija paskelbė nuotraukas ir vaizdo įrašą, kuriuose matyti Rusijos pasienio patrulinis laivas su „Wagner“ vėliava, plaukiantis Narvos upe, skiriančia Estiją ir Rusijos Leningrado sritį. Estijos užsienio reikalų ministerija pateikė viešą užklausą dėl šio incidento Rusijos užsienio reikalų ministerijai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Angela Merkel ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Po Merkel išsišokimo – aštri reakcija regione: „Pati bendradarbiavo su Putinu, kiek tik galėjo“ (38)

