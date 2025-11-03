Sybiha perspėja: „Wagner“ vėliava prie Estijos krantų byloja apie Rusijos barbariškumą

„Ši vėliava simbolizuoja barbariškumą, karo nusikaltimus ir chaosą. Jos pasirodymas prie ES ir NATO sienų puikiai tai iliustruoja: už šios linijos baigiasi civilizacija. Štai kodėl labai svarbu stiprinti Ukrainą, kuri gina nuo Rusijos savivalės“, – socialiniame tinkle X parašė Ukrainos diplomatijos vadovas.
Rusijos pasienio patrulinis laivas su „Wagner“ vėliava
Estijos užsienio reikalų ministerija paskelbė nuotraukas ir vaizdo įrašą, kuriuose matyti Rusijos pasienio patrulinis laivas su „Wagner“ vėliava, plaukiantis Narvos upe, skiriančia Estiją ir Rusijos Leningrado sritį. Estijos užsienio reikalų ministerija pateikė viešą užklausą dėl šio incidento Rusijos užsienio reikalų ministerijai.
