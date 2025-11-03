 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Danija ragina Putiną liautis bombardavus Ukrainos kultūrą

2025-11-03 14:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 14:31

Rusijos išpuoliams nesiliaujant, Danija kartu su Nyderlandais ragina kitas ES valstybes nares prisidėti prie Ukrainos kultūros paveldo atkūrimo.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

Rusijos išpuoliams nesiliaujant, Danija kartu su Nyderlandais ragina kitas ES valstybes nares prisidėti prie Ukrainos kultūros paveldo atkūrimo.

0

Apie tai paskelbė Danijos kultūros ministras Jakobas Engel-Schmidtas, kuris pirmadienį Kopenhagoje surengė neoficialų ES kultūros ministrų susitikimą, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Šiandien visos Europos šalys susirinko Danijoje, siekdamos paremti Ukrainos atkūrimo fondą. Labai džiaugiuosi, kad Danija kartu su Nyderlandais žengia pirmą žingsnį, įsipareigodama finansiškai paremti Ukrainos kultūros atkūrimą“, – sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad taip Danija siunčia aiškią žinią Vladimirui Putinui: „liaukitės bombardavę kultūrą“.

J. Engel-Schmidtas pabrėžė, kad jei Rusija toliau naikins Ukrainos kultūrą, Danija ketina padėti Ukrainai atkurti tai, kas buvo prarasta.

„Tikiuosi, kad man pavyks įtikinti savo kolegas padaryti tą patį, ką daro Danija ir Nyderlandai, įsipareigojant teikti aiškią ir konkrečią finansinę paramą Ukrainos kultūrai atgaivinti“, – tvirtino jis.

Šiandien Kopenhagoje vyksta neoficialus Europos kultūros ministrų susitikimas, kuriame kviestinės viešnios teisėmis dalyvauja ir Ukrainos vicepremjerė bei kultūros ministrė Tetjana Berežna.

Pirmiau T. Berežna teigė, kad kultūra negali būti finansuojama lėšų likučiais, nes tai yra nacionalinio saugumo ir Ukrainos atsparumo klausimas.

