  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Bloomberg“: Jungtinė Karalystė nusiuntė Ukrainai „Storm Shadow“ papildymą

2025-11-03 13:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 13:28

Jungtinė Karalystė nusiuntė Ukrainai daugiau „Storm Shadow“ raketų smūgiams Rusijoje, skelbia „Bloomberg“.

„Bloomberg“: Ukraina pirmą sykį smogė Rusijos gilumai britų raketomis „Storm Shadow“ (nuotr. SCANPIX)

0

Jungtinės Karalystės vyriausybė neseniai papildė Ukrainos atsargas „Storm Shadow“ raketomis.

Sprendimas dėl „Storm Shadow“ – prieš sunkų laikotarpį

Tai leidiniui patvirtino šaltiniai.

Anot šaltinių, raketos nusiųstos tam, kad Ukraina galėtų tęsti ilgų nuotolių smūgių kampaniją Rusijos teritorijoje.

Sprendimas priimtas prieš žiemą, kurios Ukraina baiminasi. Rusai tęsia atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Kiek raketų buvo nusiųsta, neskelbiama.

