„Bloomberg“: Jungtinė Karalystė nusiuntė Ukrainai „Storm Shadow“ papildymą

Jungtinės Karalystės vyriausybė neseniai papildė Ukrainos atsargas „Storm Shadow“ raketomis.
Sprendimas dėl „Storm Shadow“ – prieš sunkų laikotarpį
Tai leidiniui patvirtino šaltiniai.
Anot šaltinių, raketos nusiųstos tam, kad Ukraina galėtų tęsti ilgų nuotolių smūgių kampaniją Rusijos teritorijoje.
Sprendimas priimtas prieš žiemą, kurios Ukraina baiminasi. Rusai tęsia atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
Kiek raketų buvo nusiųsta, neskelbiama.
