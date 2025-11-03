Ukrainos pareigūnas: paskelbus apie JAV sankcijas, sumažėjo sandorių dėl rusiškos naftos tiekimo Indijai ir Kinijai skaičius

„Mūsų šaltiniai net ir dabar nurodo, kad sutarto būsimo rusiškos naftos tiekimo Indijai ir Kinijai apimtys sumažėjo beveik 20 proc. Turime nepamiršti, kad JAV sankcijos įsigalios tik lapkričio 20 d. Kitaip tariant, jos dar net neįsigaliojo, o mes jau matome pirmuosius rezultatus“, – tvirtino V. Vlasiukas.
Jis pažymėjo, kad visas sankcijų poveikis paaiškės maždaug po mėnesio ar šešių savaičių. Tada bus galima įvertinti naftos tiekimo Indijai ir Kinijai apimčių ir Rusijos pajamų iš eksporto sumažėjimą.
Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, spalio 23 d. JAV Iždo departamentas paskelbė sankcijas Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“. Po Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovo Oleho Ivaščenkos spaudos konferencijos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad neseniai įvestos sankcijos Rusijai kasmet turėtų atsieiti ne mažiau kaip 50 mlrd. JAV dolerių (apie 43,4 mlrd. eurų).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!