 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos pareigūnas: paskelbus apie JAV sankcijas, sumažėjo sandorių dėl rusiškos naftos tiekimo Indijai ir Kinijai skaičius

2025-11-03 14:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 14:06

Paskelbus apie naujas JAV sankcijas didžiosioms Rusijos naftos bendrovėms, kurios turėtų įsigalioti lapkričio 20 d., sutarčių dėl būsimo rusiškos naftos tiekimo Indijai ir Kinijai skaičius sumažėjo beveik 20 proc., pareiškė Ukrainos prezidento įgaliotinis sankcijų politikos klausimams Vladyslavas Vlasiukas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Paskelbus apie naujas JAV sankcijas didžiosioms Rusijos naftos bendrovėms, kurios turėtų įsigalioti lapkričio 20 d., sutarčių dėl būsimo rusiškos naftos tiekimo Indijai ir Kinijai skaičius sumažėjo beveik 20 proc., pareiškė Ukrainos prezidento įgaliotinis sankcijų politikos klausimams Vladyslavas Vlasiukas.

REKLAMA
0

„Mūsų šaltiniai net ir dabar nurodo, kad sutarto būsimo rusiškos naftos tiekimo Indijai ir Kinijai apimtys sumažėjo beveik 20 proc. Turime nepamiršti, kad JAV sankcijos įsigalios tik lapkričio 20 d. Kitaip tariant, jos dar net neįsigaliojo, o mes jau matome pirmuosius rezultatus“, – tvirtino V. Vlasiukas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pažymėjo, kad visas sankcijų poveikis paaiškės maždaug po mėnesio ar šešių savaičių. Tada bus galima įvertinti naftos tiekimo Indijai ir Kinijai apimčių ir Rusijos pajamų iš eksporto sumažėjimą.

Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, spalio 23 d. JAV Iždo departamentas paskelbė sankcijas Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“. Po Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovo Oleho Ivaščenkos spaudos konferencijos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad neseniai įvestos sankcijos Rusijai kasmet turėtų atsieiti ne mažiau kaip 50 mlrd. JAV dolerių (apie 43,4 mlrd. eurų).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukraina, Pokrovskas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainiečiai didina spaudimą: skelbia apie neeilinę operaciją Pokrovske (2)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusijos biudžeto deficitas dėl sankcijų kitąmet turėtų būti mažiausiai 100 mlrd. dolerių (22)
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų liepa (nuotr. SCANPIX)
Jermakas: Ukraina, ES ir JAV rengia bendrą taikos planą (9)
Karas Ukrainoje. Brutali rusų ataka Kyjive: žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti (nuotr. SCANPIX)
Ukraina skelbia: štai kiek kartų smogė rusų naftos objektams (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų