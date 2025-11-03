 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas stojo ginti migrantų reidus: „Jie nebuvo pakankamai griežti“

2025-11-03 11:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 11:31

Pasigirdus kritikai dėl reidų, nukreiptų prieš migrantus, JAV prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu transliuotojui „CBS News“, ėmėsi ginti imigracijos kontrolės operacijas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Pasigirdus kritikai dėl reidų, nukreiptų prieš migrantus, JAV prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu transliuotojui „CBS News“, ėmėsi ginti imigracijos kontrolės operacijas.

0

Remiantis sekmadienį paskelbta interviu stenograma, D. Trumpas sulaukė klausimo, ar kai kurie reidai nebuvo per griežti. 

„Ne. Manau, kad jie nebuvo pakankamai griežti“, – pareiškė jis.

Internete jau kelias savaites plinta reidų vaizdo įrašai, kurie sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Per interviu buvo pateikti keli pavyzdžiai, įskaitant ašarinių dujų panaudojimą, išdaužtą automobilio langą ir incidentą, kuomet moteris nukrito ant žemės. D. Trumpo buvo paklausta, ar jis pritaria tokiai taktikai.

„Taip, nes reikia išprašyti žmones“, – sakė jis, tvirtindamas, kad daugybė asmenų, prieš kuriuos buvo imtasi veiksmų, buvo žudikai.

Imigracijos ir muitinės kontrolės (ICE) operacijos yra dalis D. Trumpo administracijos griežtesnės imigracijos politikos, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas, anot jos, nusikaltėliams užsieniečiams ir migrantams, gyvenantiems JAV be teisinių dokumentų.

Kritikai kaltina administraciją savavališku šios politikos vykdymu. ICE reidai kai kuriuose miestuose, kuriuos kartais vykdo kaukėti pareigūnai, sukėlė pasipiktinimą. Administracija savo ruožtu tvirtina, kad kritikai kursto priešiškumą ICE atžvilgiu ir provokuoja išpuolius prieš teisėsaugos pareigūnus.

