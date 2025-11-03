 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV papildomų muitų importui iš Kinijos netaikys iki 2026 m. pabaigos

2025-11-03 08:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 08:01

Jungtinės Valstijos papildomų muitų importui iš Kinijos netaikys mažiausiai iki 2026 m. lapkričio 10 d. Tai nurodoma Baltųjų rūmų apžvalgoje apie JAV ir Kinijos prezidentų Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimo Pietų Korėjoje rezultatus. Šiuo  metu taikomas 10  proc. tarifas išliks.

JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Valstijos papildomų muitų importui iš Kinijos netaikys mažiausiai iki 2026 m. lapkričio 10 d. Tai nurodoma Baltųjų rūmų apžvalgoje apie JAV ir Kinijos prezidentų Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimo Pietų Korėjoje rezultatus. Šiuo  metu taikomas 10  proc. tarifas išliks.

0

D. Trumpas ir Xi Jinpingas ketvirtadienį susitiko Pietų Korėjoje ir, be kita ko, aptarė dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų prekybos konfliktą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau iš karto po susitikimo D. Trumpas pranešė, kad ligšiolinį 20 proc. tarifą prekėms iš Kinijos, kurį įvedė kaip spaudimo priemonę kovoje su fentanilio krize, sumažins iki 10 proc. – tai turėtų įsigalioti nuo lapkričio 10 d. D. Trumpas praeityje ne kartą kaltino Kiniją, kad ir šiai tenka kaltė dėl fentanilio krizės JAV. Fentanilis yra sintetinis opiatas, kuris greitai sukelia priklausomybę.

Prekybos ginčas tarp Kinijos ir JAV paveikė ir daugiau sričių. Neseniai D. Trumpas grasino importui iš Kinijos įvesti 100 proc. papildomus muitus nuo lapkričio 1 d., jei Kinija nekeis savo pozicijos retųjų žemių elementų klausimu.

D. Trumpas iš  karto po susitikimo pareiškė, kad neliko kliūčių, susijusių su Kinijos retųjų žemių eksporto kontrole. Šalių pasiektas susitarimas galios metus ir po derybų gali būti pratęstas dar metams.

Sekmadienį transliuotame interviu stočiai „CBS News“ D. Trumpas sakė, kad, jei Pekinas nebūtų pakeitęs savo pozicijos dėl retųjų žemių eksporto ribojimų, jis Kinijai būtų įvedęs 100 proc. tarifą. Kai jis apie šį grasinimą paskelbė, Kinija esą „iš karto sėdo prie derybų stalo“.

