TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pietų Korėjos prezidentas paragino Kinijos lyderį padėti atnaujinti dialogą su Pchenjanu

2025-11-01 13:13 / šaltinis: BNS
2025-11-01 13:13

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas šeštadienį paragino Kinijos lyderį Xi Jinpingą padėti Seului atnaujinti dialogą su Pchenjanu.

Xi Jinpingas, Lee Jae-myungas (nuotr. SCANPIX)

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas šeštadienį paragino Kinijos lyderį Xi Jinpingą padėti Seului atnaujinti dialogą su Pchenjanu.

0

„Tikiuosi, kad Pietų Korėja ir Kinija sustiprins strateginį bendradarbiavimą (...) ir dirbs kartu, kad atnaujintų dialogą su Šiaure“, – Kinijos lyderiui sakė Lee Jae-myungas. 

Pietų Korėjos prezidentas, pabrėždamas stabilumo poreikį regione, atkreipė dėmesį į „neseniai įvykusius aukšto lygio mainus tarp Kinijos ir Šiaurės Korėjos“.

Lee Jae-myungas turėjo omenyje Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) dalyvavimą rugsėjo mėnesį Pekine vykusiame kariniame parade, skirtame Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms.

Seulo lyderio teigimu, tokie vizitai „padeda sudaryti sąlygas atnaujinti ryšius su Pchenjanu“.

Pietų Korėja ilgą laiką balansuoja tarp svarbiausio prekybos partnerio Kinijos ir Jungtinių Valstijų, kurios laikomos pagrindiniu Seulo gynybos garantu.

Lee Jae-myungas, Xi Jinpingas (nuotr. Elta)
Susitiko Kinijos ir Pietų Korėjos prezidentai

