 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kanados premjeras: derybos su Xi Jinpingu – lūžio taškas

2025-11-01 10:40 / šaltinis: BNS
2025-11-01 10:40

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney šeštadienį teigiamai įvertino įvykusias derybas su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, apibūdindamas jas kaip „lūžio tašką santykiuose“.

Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney šeštadienį teigiamai įvertino įvykusias derybas su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, apibūdindamas jas kaip „lūžio tašką santykiuose“.

REKLAMA
0

Premjeras nurodė, kad susitikimo metu iškėlė tokias keblias temas kaip užsienio šalių kišimasis į Kiniją.

Kanados santykiai su Kinija yra vieni blogiausių iš visų Vakarų valstybių, nors abi šalys tapo JAV prezidento Donaldo Trumpo muitų kampanijos taikiniais, net ir po ketvirtadienį Kinijos ir JAV vadovų pasiekto susitarimo mažinti įtampą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį įvykęs susitikimas buvo pirmasis nuo liberalų lyderio išrinkimo balandį ir pirmasis oficialus Kanados ir Kinijos vadovų vizitas nuo 2017 metų.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabar atvėrėme kelią, kuriuo galėsime spręsti dabartines problemas“, – žurnalistams Pietų Korėjos sakė Kanados premjeras, turėdamas omenyje Kiniją. 

REKLAMA

„Mūsų bendra diskusija buvo konstruktyvi“, – pridūrė jis.

Šeštadienį M. Carney pranešė, kad priėmė Xi Jinpingo kvietimą atvykti į Kiniją.

„Aš nurodžiau mūsų ministrams ir pareigūnams dirbti kartu, kad būtų rasti sprendimai dabartiniams iššūkiams ir nustatytos bendradarbiavimo bei augimo sritys“, – sakė premjeras. 

D. Trumpas praėjusį savaitgalį pareiškė, kad dar 10 proc. padidins muitus Kanados prekėms ir nutrauks visas derybas dėl prekybos su savo kaimyne. 

Tai įvyko po to, ką jis pavadino „netikra“ prieš muitus nukreipta reklamos kampanija, kurioje buvo ištrauka iš mirusio eksprezidento Ronaldo Reagano kalbos.

Šeštadienį M. Carney atsiprašė D. Trumpo dėl šios reklamos kampanijos.

„Aš atsiprašiau prezidento. Prezidentas buvo įžeistas“, – sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas suklydo prieš kameras: Kanados premjeras neišvengė progos pasišaipyti (nuotr. SCANPIX)
Trumpas suklydo prieš kameras: Kanados premjeras nevengė progos pasišaipyti (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų