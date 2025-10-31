Japonijos premjerė Xi Jinpingui išreiškė susirūpinimą dėl Pietų Kinijos jūros ir uigūrų

„Taip pat išreiškėme rimtą susirūpinimą dėl veiksmų Pietų Kinijos jūroje, kaip ir dėl padėties Honkonge ir Sindziango uigūrų autonominiame regione“, – po derybų Pietų Korėjoje žurnalistams sakė S. Takaichi.
Kinija griežtai neigia kaltinimus dėl žmogaus teisių pažeidimų uigūrų atžvilgiu ir tvirtina, kad jos politika Sindziange panaikino ekstremizmą bei paskatino vystymąsi.
S. Takaichi yra laikoma aršia Kinijos priešininke.
Praėjusį penktadienį savo pirmojoje politinėje kalboje ji pareiškė, kad Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos karinė veikla „tapo rimtu rūpesčiu“.
