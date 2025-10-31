Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Japonijos premjerė Xi Jinpingui išreiškė susirūpinimą dėl Pietų Kinijos jūros ir uigūrų

2025-10-31 13:30 / šaltinis: BNS
2025-10-31 13:30

Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi penktadienį teigė, kad per pirmąjį susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu išreiškė rimtą susirūpinimą dėl Pietų Kinijos jūros, Honkongo ir Sindziango.

Japonijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

„Taip pat išreiškėme rimtą susirūpinimą dėl veiksmų Pietų Kinijos jūroje, kaip ir dėl padėties Honkonge ir Sindziango uigūrų autonominiame regione“, – po derybų Pietų Korėjoje žurnalistams sakė S. Takaichi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinija griežtai neigia kaltinimus dėl žmogaus teisių pažeidimų uigūrų atžvilgiu ir tvirtina, kad jos politika Sindziange panaikino ekstremizmą bei paskatino vystymąsi.

S. Takaichi yra laikoma aršia Kinijos priešininke.

Praėjusį penktadienį savo pirmojoje politinėje kalboje ji pareiškė, kad Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos karinė veikla „tapo rimtu rūpesčiu“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

