Donaldo Trumpo praleidžiamame APEC forume Xi Jinpingas pažadėjo apsaugoti laisvąją prekybą

Xi Jinpingas tapo centriniu veikėju Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikime, kuris penktadienį prasidėjo Pietų Korėjos Gjongdžu mieste, D. Trumpui išvykus iš šalies diena anksčiau. Vis dėlto jis pasiekė su Xi Jinpingu susitarimų, turinčių sušvelninti intensyvėjusį prekybos karą.
Šių metų dviejų dienų APEC forumą smarkiai nustelbė jo kuluaruose surengtas D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimas.
D. Trumpas ketvirtadienį vykusį susitikimą su Xi Jinpingu pavadino sėkmingu ir sakė, kad sumažins muitus Kinijai, o Pekinas sutiko leisti eksportuoti retųjų žemių elementus ir pradėti pirkti amerikietiškas sojas.
D. Trumpo sprendimas praleisti APEC atitinka jo gerai žinomą nepagarbą dideliems tarptautiniams forumams, kuriuose tradiciškai sprendžiamos didžiulės pasaulinės problemos, tačiau jo tiesmukas APEC atmetimas gali pabloginti JAV reputaciją forume, kuriame šalys atstovauja beveik 40 proc. pasaulio gyventojų ir daugiau nei pusę pasaulinės prekybos prekėmis.
Xi Jinpingas gina daugiašališkumą
„Kuo neramesni laikai, tuo labiau turime dirbti kartu, – sakė Xi Jinpingas per APEC atidarymo sesiją. – Pasaulis išgyvena sparčių pokyčių laikotarpį, o tarptautinė padėtis tampa vis sudėtingesnė ir nepastovesnė.“
Xi Jinpingas paragino išlaikyti tiekimo grandinės stabilumą, taip atsakydamas į JAV pastangas atsieti savo tiekimo grandines nuo Kinijos.
Xi Jinpingas taip pat išreiškė viltį, kad kartu su kitomis šalimis bus plėtojamas bendradarbiavimas žaliosios pramonės ir švarios energijos srityse. Kinijos saulės baterijų, elektrinių transporto priemonių ir kitų ekologiškų technologijų eksportas buvo kritikuojamas dėl perteklinės pasiūlos ir neigiamo poveikio eksportuojamų šalių vidaus pramonei.
Tai pirmasis Xi Jinpingo vizitas Pietų Korėjoje per 11 metų; penktadienį jis turi susitikti su naująja Japonijos ministre pirmininke Sanae Takaichi, o šeštadienį – su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae-myungu (Li Džemjungu). Pietų Korėjos pareigūnai sakė, kad Lee Jae-myungo ir Xi Jinpingo susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama Šiaurės Korėjos branduolinės programos klausimui spręsti.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas), D. Trumpo vardu dalyvavęs aukščiausiojo lygio susitikime, sakė, kad JAV siekis perbalansuoti savo prekybos santykius užtikrintų, kad „kiekviena šalis veiktų sąžiningomis ir abipusėmis sąlygomis“. Jis pridūrė, kad JAV kartu „su savo prekybos partneriais investuoja į atsparių gamybos tinklų, mažinančių priklausomybę nuo pažeidžiamų sektorių, kūrimą“.
Pietų Korėjos pareigūnai teigė, kad bendrauja su kitomis šalimis, siekdami paskatinti visus 21 narį aukščiausiojo lygio susitikimo pabaigoje priimti bendrą pareiškimą, kad nepasikartotų 2018 metais Papua Naujojoje Gvinėjoje patirta nesėkmė dėl JAV ir Kinijos nesutarimų dėl prekybos.
Praėjusią savaitę Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Cho Hyunas (Čo Hjunas) sakė, kad bendro pareiškimo, kuriuo būtų tvirtai išreikšta parama laisvajai prekybai, paskelbimas būtų mažai tikėtinas dėl skirtingų APEC narių pozicijų. Vietoj to jis teigė besitikintis, kad bus priimta platesnė deklaracija, kurioje bus pabrėžiama taika ir gerovė regione.
