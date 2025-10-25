Kalendorius
JAV

Trumpas sieks Kinijos pagalbos užbaigiant karą Ukrainoje: „Xi Jinpingo požiūris pasikeitė“

2025-10-25 10:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-25 10:26

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ruošiasi susitikimui su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, kuriame ketina aptarti ne tik Kinijos naftos pirkimus iš Rusijos, bet ir žingsnius, kurie galėtų priartinti karo Ukrainoje pabaigą, skelbia „Telegram“ kanalas UNIAN.

Trumpas sieks Kinijos pagalbos užbaigiant karą Ukrainoje: „Xi Jinpingo požiūris pasikeitė“ (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas pareiškė, kad susitikime su Kinijos vadovu Pietų Korėjoje taip pat planuoja aptarti prekybos klausimus ir branduolinio atgrasymo politiką.

JAV prezidentas pareiškė, kad susitikime su Kinijos vadovu Pietų Korėjoje taip pat planuoja aptarti prekybos klausimus ir branduolinio atgrasymo politiką.

Xi Jinpingas „norėtų, kad šis karas baigtųsi“

„Manau, kad pasieksime susitarimą. Xi Jinpingas dabar, priešingai nei karo pradžioje, norėtų, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.

