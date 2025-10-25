Trumpas sieks Kinijos pagalbos užbaigiant karą Ukrainoje: „Xi Jinpingo požiūris pasikeitė“

JAV prezidentas pareiškė, kad susitikime su Kinijos vadovu Pietų Korėjoje taip pat planuoja aptarti prekybos klausimus ir branduolinio atgrasymo politiką.
Xi Jinpingas „norėtų, kad šis karas baigtųsi“
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
„Manau, kad pasieksime susitarimą. Xi Jinpingas dabar, priešingai nei karo pradžioje, norėtų, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.
