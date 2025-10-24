Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

WSJ: Trumpui buvo pasiūlyti 3 sankcijų prieš Rusiją variantai – jis pasirinko ne patį griežčiausią

2025-10-24 07:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 07:13

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, regis, vis dėlto nusprendė imtis ne pačių griežčiausių sankcijų prieš Rusiją. Kaip rašo „The Wall Street Journal", po to, kai Rusija smogė Ukrainai praėjus vos kelioms valandoms po atšaukto D. Trumpo susitikimo su V. Putinu, Baltieji rūmai parengė tris galimus atsako scenarijus, tačiau prezidentas pasirinko vidutinio griežtumo variantą.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, regis, vis dėlto nusprendė imtis ne pačių griežčiausių sankcijų prieš Rusiją. Kaip rašo „The Wall Street Journal“, po to, kai Rusija smogė Ukrainai praėjus vos kelioms valandoms po atšaukto D. Trumpo susitikimo su V. Putinu, Baltieji rūmai parengė tris galimus atsako scenarijus, tačiau prezidentas pasirinko vidutinio griežtumo variantą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašo leidinys, pareigūnų teigimu, prezidento kantrybė išseko po to, kai jis padarė išvadą, jog V. Putinas vilkina laiką.

Praėjus vos kelioms valandoms po to, kai D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu Budapešte, Rusija surengė naujus smūgius Ukrainai, pataikydama į kelis pastatus, tarp jų – ir vaikų darželį.

„Trumpas tiesiogiai nekomentavo šių smūgių, tačiau, pasak administracijos atstovų, jis buvo pasipiktinęs tokia agresija net ir tais momentais, kai, jo manymu, buvo pasiekta pažanga santykiuose su Putinu“, – teigiama straipsnyje.

Ne pats griežčiausias sankcijų variantas

JAV sankcijų paketai prieš Rusijos naftos pramonę buvo parengti ir pasiruošę taikymui per kelis mėnesius, jei D. Trumpas nuspręstų imtis veiksmų.

„Trumpui buvo pateikti trys sankcijų planai: griežtas variantas, nukreiptas tiesiogiai prieš Rusijos pramonę ir aukštus valdžios pareigūnus; vidutinio griežtumo variantas, nukreiptas prieš energetikos sektorių; ir švelnesnis variantas, apimantis ribotesnes priemones. Trumpas pasirinko vidutinį variantą“, – rašoma leidinyje.

Aukštas Baltųjų rūmų pareigūnas nurodė, kad D. Trumpas aiškiai leido suprasti – atėjo laikas baigti karą. Jis taip pat pabrėžė, kad prezidentas toliau sieks taikaus konflikto sprendimo.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Tuo pat metu D. Trumpas turi ir kitų priemonių, kuriomis galėtų padidinti spaudimą V. Putinui, tačiau kol kas jų nenaudojo.

Tai apima ilgojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ siuntimą Ukrainai, naujų antrinių sankcijų taikymą įmonėms, vykdančioms verslą su sankcionuotais Rusijos naftos gigantais, arba naujų sankcijų įvedimą šešėliniam Rusijos naftos laivynui, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos priemones.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)
Trumpas kandžiai sureagavo į Putino kalbas apie sankcijas: „Džiaugiuosi, kad jis taip mano“
Dronas rėžėsi į daugiabutį netoli Maskvos: sužeisti 5 žmonės, tarp jų vaikas (nuotr. Telegram)
Dronas rėžėsi į daugiabutį netoli Maskvos: sužeisti 5 žmonės, tarp jų vaikas
Donaldas Trumpas: Vladimiras Putinas mane nuvylė (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Po atšaukto susitikimo – Baltųjų rūmų signalas dėl Trumpo ir Putino ateities planų (10)
Zelenskis paaiškino, kodėl svarbu išlaikyti JAV dalyvavimą taikos procese (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Ukraina niekada nenaudojo amerikietiškų ginklų Rusijos teritorijoje (56)

