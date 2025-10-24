WSJ: Trumpui buvo pasiūlyti 3 sankcijų prieš Rusiją variantai – jis pasirinko ne patį griežčiausią

Kaip rašo leidinys, pareigūnų teigimu, prezidento kantrybė išseko po to, kai jis padarė išvadą, jog V. Putinas vilkina laiką.
Praėjus vos kelioms valandoms po to, kai D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu Budapešte, Rusija surengė naujus smūgius Ukrainai, pataikydama į kelis pastatus, tarp jų – ir vaikų darželį.
„Trumpas tiesiogiai nekomentavo šių smūgių, tačiau, pasak administracijos atstovų, jis buvo pasipiktinęs tokia agresija net ir tais momentais, kai, jo manymu, buvo pasiekta pažanga santykiuose su Putinu“, – teigiama straipsnyje.
Ne pats griežčiausias sankcijų variantas
JAV sankcijų paketai prieš Rusijos naftos pramonę buvo parengti ir pasiruošę taikymui per kelis mėnesius, jei D. Trumpas nuspręstų imtis veiksmų.
„Trumpui buvo pateikti trys sankcijų planai: griežtas variantas, nukreiptas tiesiogiai prieš Rusijos pramonę ir aukštus valdžios pareigūnus; vidutinio griežtumo variantas, nukreiptas prieš energetikos sektorių; ir švelnesnis variantas, apimantis ribotesnes priemones. Trumpas pasirinko vidutinį variantą“, – rašoma leidinyje.
Aukštas Baltųjų rūmų pareigūnas nurodė, kad D. Trumpas aiškiai leido suprasti – atėjo laikas baigti karą. Jis taip pat pabrėžė, kad prezidentas toliau sieks taikaus konflikto sprendimo.
Tuo pat metu D. Trumpas turi ir kitų priemonių, kuriomis galėtų padidinti spaudimą V. Putinui, tačiau kol kas jų nenaudojo.
Tai apima ilgojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ siuntimą Ukrainai, naujų antrinių sankcijų taikymą įmonėms, vykdančioms verslą su sankcionuotais Rusijos naftos gigantais, arba naujų sankcijų įvedimą šešėliniam Rusijos naftos laivynui, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos priemones.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!