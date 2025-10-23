Putinas mano, kad Trumpas susitikimą Budapešte ne atšaukė, o tik „atidėjo“

Kremliaus propagandisto Pavelo Zarubino paprašytas pakomentuoti D. Trumpo pareiškimą dėl Budapešto viršūnių susitikimo atšaukimo, V. Putinas teigė, kad iniciatyva surengti šį susitikimą kilo iš amerikiečių pusės.
Jis pridūrė, kad pokalbio su JAV prezidentu metu pasiūlė tinkamai pasirengti susitikimui, kad šalys neišeitų iš jo „be laukiamo rezultato“.
Pasak Rusijos lyderio, pirmuoju pasirengimo etapu turėtų užsiimti „Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio“.
„Jis nusprendė atšaukti arba atidėti šį susitikimą“
„Aš susipažinau su šiuo JAV prezidento pareiškimu. Jis nusprendė atšaukti arba atidėti šį susitikimą – greičiausiai jis kalba apie susitikimo atidėjimą“, – sakė V. Putinas, nepaaiškindamas tokio D. Trumpo žodžių interpretavimo priežasčių.
Jis pridūrė, kad Rusija, esą, visada rėmė dialogą, kuris „visada yra geriau nei bet kokia konfrontacija, ginčai ar, juo labiau, karas“.
