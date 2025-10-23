Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas mano, kad Trumpas susitikimą Budapešte ne atšaukė, o tik „atidėjo“

2025-10-23 19:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 19:29

Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas, komentuodamas Donaldo Trumpo pareiškimą apie dvišalio susitikimo Budapešte atšaukimą, kalbėjo apie galimą jo „atidėjimą“, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Trumpas suprato, kad Putinas yra nepatikimas derybininkas“: Ukrainos politikas paaiškino, kas laukia Rusijos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas, komentuodamas Donaldo Trumpo pareiškimą apie dvišalio susitikimo Budapešte atšaukimą, kalbėjo apie galimą jo „atidėjimą", rašo „Evropeiskaja pravda".

2

Kremliaus propagandisto Pavelo Zarubino paprašytas pakomentuoti D. Trumpo pareiškimą dėl Budapešto viršūnių susitikimo atšaukimo, V. Putinas teigė, kad iniciatyva surengti šį susitikimą kilo iš amerikiečių pusės.

Jis pridūrė, kad pokalbio su JAV prezidentu metu pasiūlė tinkamai pasirengti susitikimui, kad šalys neišeitų iš jo „be laukiamo rezultato“.

Pasak Rusijos lyderio, pirmuoju pasirengimo etapu turėtų užsiimti „Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio“.

„Jis nusprendė atšaukti arba atidėti šį susitikimą“

„Aš susipažinau su šiuo JAV prezidento pareiškimu. Jis nusprendė atšaukti arba atidėti šį susitikimą – greičiausiai jis kalba apie susitikimo atidėjimą“, – sakė V. Putinas, nepaaiškindamas tokio D. Trumpo žodžių interpretavimo priežasčių.

Jis pridūrė, kad Rusija, esą, visada rėmė dialogą, kuris „visada yra geriau nei bet kokia konfrontacija, ginčai ar, juo labiau, karas“.

