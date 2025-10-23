Pekinas: spaudimas Putinui nepadės užbaigti karo Ukrainoje

Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Guo Jiakunas tai pareiškė ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje, praneša „Ukrinform“.
„Dialogas ir derybos yra vienintelis galimas būdas išspręsti Ukrainos krizę (taip Kinija oficialiai vadina Rusijos karą prieš Ukrainą – „Ukrinform“)“, – sakė ministerijos atstovas spaudai, atsakydamas į klausimą apie JAV prezidento Donaldo Trumpo pastabas, esą Kinijos vadovas Xi Jinpingas galėtų daryti didelę įtaką V. Putinui ir šį įtikinti užbaigti karą.
„Prievarta ir spaudimas problemos neišspręs“, – pridūrė jis..
Kaip ketvirtadienį rašė ELTA, JAV prezidentas D. Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, pasiskundęs, kad jo derybos su V. Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“. JAV prezidentas kitą savaitę taip pat susitinka su Kinijos vadovu prekybos deryboms, kurio taip pat gali būti paprašyta padidinti spaudimą Rusijai užbaigti karą. Prieš šį susitikimą JAV prezidentas pažymėjo, kad, jo nuomone, Xi Jinpingo įtaka V. Putinui gali būti išties didelė.
