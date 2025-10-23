Kinija ir JAV Malaizijoje surengs prekybos derybas

„Kaip sutarė Kinija ir Jungtinės Valstijos (...), vicepremjeras He Lifengas vadovaus delegacijai Malaizijoje nuo spalio 24-osios iki 27-osios ir surengs ekonomikos bei prekybos derybas su Jungtinėmis Valstijomis“, – sakoma kinų Prekybos ministerijos pareiškime.
Pekinas šį mėnesį paskelbė apie griežtas kontrolės priemones ypač svarbiai retųjų elementų pramonei, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas dėl to pagrasino 100 proc. muitais importui iš Kinijos.
Dvi didžiausios pasaulio ekonomikos taip pat pradėjo taikyti atvykimo mokesčius viena kitos laivams, JAV prekybos atstovui padarius išvadą, kad Pekino dominavimas šiame sektoriuje yra pernelyg didelis.
D. Trumpas vėliau pagrasino atšaukti savo susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu Pietų Korėjoje, spalio 31 dieną prasidėsiančio Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo kuluaruose.
Tačiau JAV prezidentas išreiškė viltį, kad galės sudaryti gerą susitarimą su Kinija ir užbaigti prekybos karą.
Ketvirtadienio pranešimas pasirodė po to, kai He Lifengas, kuris vaidina svarbų vaidmenį sprendžiant ginčą su Vašingtonu, praėjusį savaitgalį per pokalbį telefonu su JAV iždo sekretoriumi Scottu Bessentu sutiko surengti naują susitikimą akis į akį.
Derybose bus kalbama „svarbiais Kinijos ir Jungtinių Valstijų ekonominių ir prekybinių santykių klausimais“, nurodė Prekybos ministerija.
Šios derybos sutaps su D. Trumpo apsilankymu Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre dalyvauti Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime, vyksiančiame spalio 26–28 dienomis.
