TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda apie naujas JAV sankcijas Rusijai: „Neabejoju, kad netrukus prasidės isterinės reakcijos iš Kremliaus“

2025-10-23 11:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 11:21

Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) pranešus apie naujas sankcijas rusų naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad toks Vašingtono sprendimas yra stiprus smūgis Rusijai.

Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) pranešus apie naujas sankcijas rusų naftos bendrovėms „Rosneft" ir „Lukoil", Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad toks Vašingtono sprendimas yra stiprus smūgis Rusijai.

0

„Tai yra daug stipriau, negu retorika. Taip, retorika pastaruoju metu iš JAV administracijos buvo gerokai griežtesnė Putino atžvilgiu. Tačiau šis sprendimas, mano nuomone, yra game changer‘is (liet. keičiantis situaciją veiksnys – ELTA). Jau matome pasekmes, jau matome kai kurių valstybių, tokių kaip Indija, prisitaikymą prie JAV sprendimo. Matome ir akcijų rinkų reakcijas, jos dar tik pradinės. Neabejoju, kad netrukus prasidės isterinės reakcijos iš Kremliaus – to tikrai būtų galima laukti“, – ketvirtadienį, prieš prasidedant Europos Vadovų Tarybos posėdžiui, žurnalistams Briuselyje sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet anksčiau ar vėliau jie turi suprasti vieną paprastą tiesą – kad tai yra labai stiprus smūgis Rusijos ekonomikai, pridėkime dar 19-ąjį sankcijų paketą, dėl kurio šįryt taip pat buvo susitarta“, – dėstė jis.

Pasak G. Nausėdos, Rusijos ekonominė padėtis jau yra prasta, todėl naujos sankcijos suduos dar vieną papildomą smūgį.

„Aš manau, kad jiems tikrai reikės rimtai susimąstyti, kokia perspektyva jų laukia. Galima, žinoma, ignoruoti realybę, bet net ir tokie veikėjai kaip Putinas ilgą laiką ignoruoti realybės negalės, kai tai pradės liesti kiekvieną Rusijos žmogų ir liesti labai skaudžiai“, – pridūrė šalies vadovas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.

Sankcijos aprėpia viso bendrovių turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis.

Europos Sąjunga (ES) taip pat įvedė 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, kuriuo siekiama apriboti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų.

Bendrija metais – iki 2027 m. pradžios – paankstino ir suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimą.

Be to, blokas į juodąjį sąrašą įtraukė dar daugiau nei 100 tanklaivių iš vadinamojo Maskvos „šešėlinio laivyno“, kurį sudaro senstantys laivai, ir įvesta kontrolė šnipinėjimu įtariamų Rusijos diplomatų kelionėms.

