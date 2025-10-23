JAV imigracijos agentūra ICE virsta sukarinta organizacija

Išlaidos šioms kategorijoms yra gerokai didesnės nei Joe Bideno prezidentavimo ir pirmosios D. Trumpo administracijos laikais.
ICE – Imigracijos ir muitinės kontrolės agentūrai – pavesta deportuoti iš JAV beprecedentį nelegalių migrantų skaičių.
Duomenys, surinkti iš federalinių sutarčių, rodo, kad agentūra, kritikų teigimu, virsta sukarintomis pajėgomis, nes turi biudžetą, kuris dabar prilygsta arba net viršija daugelio mažesnių valstybių karines išlaidas.
Nuo sausio 20 d., kai D. Trumpas pradėjo eiti pareigas, ICE pateikė daugiau nei 70 mln. dolerių vertės užsakymų įsigijimams „šaulių ginklų, amunicijos ir amunicijos priedų gamybos“ kategorijoje.
Palyginimui, nuo 2024 m. sausio 20 iki spalio 20 d. šaulių ginklams ir jų priedams iš viso buvo išleista 9,7 mln. dolerių.
ICE nereagavo į AFP prašymą pateikti komentarus.
Naujausi ICE pirkimai tapo įmanomi, nes liepos mėnesį respublikonų priimtame biudžete ICE veiklai per ketverius metus skirta 75 mlrd. dolerių, t. y. vidutiniškai 18,8 mlrd. dolerių per metus.
Tai yra beveik dvigubai daugiau nei 2024 fiskaliniais metais, kai agentūros biudžetas siekė 9,6 mlrd. dolerių.
Nors vyriausybės uždarymo metu kiti vyriausybės departamentai dirba sumažintomis apimtimis, ICE ir jos patronuojančios agentūros – Krašto saugumo departamento – darbas iš esmės nenukentėjo.
Tačiau agentūros atstovas spaudai JAV žiniasklaidai patvirtino, kad buvo uždarytas Sulaikymo priežiūros biuras – skyrius, atsakingas už sulaikymo įstaigų standartų priežiūrą.
