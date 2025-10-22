Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Incidentas šalia Trumpo rezidencijos: į apsaugos vartus įvažiavo automobilis

2025-10-22 09:41
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 09:41

JAV tarnybos pranešė, kad antradienio vakarą į apsaugos vartus įvažiavo automobilis, rašo „Washington Post“.

Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)

JAV tarnybos pranešė, kad antradienio vakarą į apsaugos vartus įvažiavo automobilis, rašo „Washington Post".

0

Avarija įvyko apie 22:40.

Lieka neaišku, kodėl automobilis įvažiavo į vartus.

Anot leidinio, incidento vieta yra apie 300–400 metrų nuo paties prezidento Donaldo trumpo rezidencijos.

Vairuotojas buvo iš karto sulaikytas. Neaišku, kokiu greičiu važiavo automobilis ir ar vairuotojas buvo sužeistas.

Pareigūnai apžiūrėjo automobilį ir nustatė, kad jis pavojaus nekelia.

