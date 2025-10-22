Incidentas šalia Trumpo rezidencijos: į apsaugos vartus įvažiavo automobilis

Avarija įvyko apie 22:40.
Lieka neaišku, kodėl automobilis įvažiavo į vartus.
Anot leidinio, incidento vieta yra apie 300–400 metrų nuo paties prezidento Donaldo trumpo rezidencijos.
Vairuotojas buvo iš karto sulaikytas. Neaišku, kokiu greičiu važiavo automobilis ir ar vairuotojas buvo sužeistas.
Pareigūnai apžiūrėjo automobilį ir nustatė, kad jis pavojaus nekelia.
