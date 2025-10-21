Negavęs oficialaus leidimo, Trumpas pradėjo Baltųjų rūmų griovimo darbus

Pirmadienį, kai buvęs nekilnojamojo turto magnatas pareiškė, kad oficialiai pradėjo didžiulės, 250 mln. dolerių (215 mln. eurų) vertės pokylių salės statybos darbus, darbininkų brigados pradėjo griauti dalį Baltųjų rūmų rytinio sparno.
Mechaninis ekskavatorius ardė rytinio sparno fasadą, matė įvykio vietoje buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Respublikonas, pirmadienį Baltuosiuose rūmuose priimdamas koledžo beisbolo žaidėjus, sakė, kad „visai kitoje pusėje vyksta daug statybų, kurias kartais galite išgirsti“.
Didžiausias priestatas per daugiau nei šimtmetį
Vėliau 79 metų milijardierius oficialiai paskelbė, kad prasidėjo pokylių salės – didžiausio JAV prezidento rūmų priestato per daugiau nei šimtmetį – statybos darbai.
„Man malonu pranešti, kad Baltųjų rūmų teritorijoje pradėtas statyti naujas, didelis, gražus Baltųjų rūmų pokylių salės pastatas“, – sakė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
D. Trumpas pareiškė, kad rytinis sparnas, vykdant šį procesą, „visiškai modernizuojamas, ir kai jis bus baigtas, bus gražesnis nei bet kada anksčiau!“.
Tuo tarpu kritikai kaltina D. Trumpą megalomaniškumu. Jų nuomone, didžiulis naujas pastatas grubiai pažeidžia istorinę Baltųjų rūmų išvaizdą. Pasipiktinimą kelia ir tai, kad kol kas nėra išduotas atitinkamas leidimas, rašo „Bild“. Tačiau, kaip teigia Baltieji rūmai, leidimas griovimui nereikalingas – tik naujai statybai.
Rytiniame sparne tradiciškai būdavo JAV pirmųjų ponių kabinetai.
„Dosnūs patriotai“
Nors D. Trumpas sakė, kad Rytų sparnas yra visiškai atskirtas nuo pačių Baltųjų rūmų, iš tikrųjų jį su pagrindiniais rūmais fiziškai jungia dengta kolonada.
D. Trumpas sako, kad naujoji apie 8,3 tūkst. kvadratinių metrų ploto pokylių salė, kurioje tilps tūkstantis žmonių, reikalinga didelėms valstybinėms vakarienėms ir kitiems renginiams, kuriuos šiuo metu tenka rengti palapinėje.
Prezidentas praėjusią savaitę Baltuosiuose rūmuose surengė prabangią vakarienę pokylių salės rėmėjams.
Tarp svečių buvo tokių technologijų įmonių, kaip „Amazon“, „Apple“, „Meta“, „Google“, „Microsoft“, „Palantir“, ir gynybos milžinės „Lockheed Martin“ atstovai – visos įmonės, turinčios svarbių sutarčių ar kitokių ryšių su vyriausybe.
Tarp jų taip pat buvo dvyniai Cameronas ir Tyleris Winklevossai, kriptoplatformos „Gemini“ įkūrėjai.
„Baltųjų rūmų pokylių salę privačiai finansuoja daugybė dosnių patriotų, didžių Amerikos bendrovių ir aš pats. Šia pokylių sale mielai naudosis ateinančios kartos!“ – pirmadienį sakė D. Trumpas.
Tai pagrindinė dalis didžiulio pertvarkymo, kurį D. Trumpas inicijavo sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus. Be kitų dalykų, jis dekoravo Ovalųjį kabinetą auksu.
D. Trumpas taip pat yra pristatęs planus Vašingtone pastatyti didžiulę triumfo arką, kuri buvo praminta „Trumpo arka“.
