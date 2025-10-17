Trumpas Pietų Korėjoje susitiks su Xi Jinpingu

„Susitiksime po poros savaičių. Susitiksime Pietų Korėjoje, tiesą sakant, su prezidentu Xi ir kitais žmonėmis“, – sakė D. Trumpas interviu „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“.
„Turėsime atskirą susitikimą“, – pridūrė jis.
APEC aukščiausiojo lygio susitikimas vyks spalio 31–lapkričio 1 dienomis Pietų Korėjos mieste Gjongdžu.
