TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas Pietų Korėjoje susitiks su Xi Jinpingu

2025-10-17 17:10 / šaltinis: BNS
2025-10-17 17:10

Donaldas Trumpas per artėjantį APEC aukščiausiojo lygio susitikimą Pietų Korėjoje surengs derybas su Kinijos vadovu Xi Jinpingu, pareiškė JAV prezidentas penktadienį paskelbtame interviu televizijai „Fox“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Donaldas Trumpas per artėjantį APEC aukščiausiojo lygio susitikimą Pietų Korėjoje surengs derybas su Kinijos vadovu Xi Jinpingu, pareiškė JAV prezidentas penktadienį paskelbtame interviu televizijai „Fox".

0

„Susitiksime po poros savaičių. Susitiksime Pietų Korėjoje, tiesą sakant, su prezidentu Xi ir kitais žmonėmis“, – sakė D. Trumpas interviu „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“.

„Turėsime atskirą susitikimą“, – pridūrė jis.

APEC aukščiausiojo lygio susitikimas vyks spalio 31–lapkričio 1 dienomis Pietų Korėjos mieste Gjongdžu.

