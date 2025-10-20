Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: „Vienintelė vieta Putinui Europoje yra Hagoje“

2025-10-20 09:49 / šaltinis: BNS
2025-10-20 09:49

Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui ir Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui praėjusią savaitę telefonu sutarus susitikti Vengrijos sostinėje Budapešte, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europoje nėra vietos karo nusikaltėliams.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui ir Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui praėjusią savaitę telefonu sutarus susitikti Vengrijos sostinėje Budapešte, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europoje nėra vietos karo nusikaltėliams.

REKLAMA
6

Taip jis kalbėjo pirmadienį Liuksemburge prieš Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų tarybos posėdį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuva šiandien nori nusiųsti labai aiškią žinią, kad Europoje nėra vietos karo nusikaltėliams. Karo nusikaltėliams nėra jokio kelio per Europą į jokius renginius. Tai yra labai svarbus dalykas, kurį taip pat norime dar kartą pabrėžti ir akcentuoti. Mes tvirtai remiame Ukrainą ir toliau tęsiame nuolatinį spaudimą Rusijai“, – žurnalistams sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

„Viena yra prezidento D. Trumpo pastangos, diplomatinės pastangos pasiekti paliaubas ir taiką. Kita vertus, turime laikytis Europos principų, dėl kurių visi sutarėme. Ir vienintelė vieta V. Putinui Europoje yra Hagoje, priešais tribunolą, o ne bet kurioje iš mūsų sostinių“, – teigė jis.

REKLAMA

K. Budrys sakė neįsivaizduojantis, kaip Rusijos prezidentas galėtų kirsti Europos oro erdvę.

Kaip rašė BNS, D. Trumpas kolegą iš Ukrainos Volodymyrą Zelenskį penktadienį paragino susitarti su Rusija ir sakė, kad Rusija bei Ukraina turėtų sustoti ties dabartine kovų linija.

Tuo metu Ukrainos prezidentas po susitikimo su JAV lyderiu ragino nesitaikstyti su Rusija.

Pernai per rinkimų kampaniją D. Trumpas tvirtino, kad greitai užbaigs karą Ukrainoje, bet jo taikos pastangos, regis, įstrigo po diplomatinio vajaus rugpjūtį, kai jis Aliaskoje susitiko su V. Putinu, o Baltuosiuose rūmuose – su V. Zelenskiu ir sąjungininkais europiečiais.

REKLAMA
REKLAMA

Po šių susitikimų D. Trumpas buvo įsitikinęs, kad jam pavyks surengti tiesiogines V. Zelenskio ir V. Putino derybas, bet Rusijos lyderis neparodė jokio noro susitikti su ukrainiečių prezidentu ir Maskva tik dar labiau suintensyvino atakas prieš Ukrainą.

V. Putinas yra ieškomas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tam, kad Rusijos prezidentas galėtų nuskristi į Budapeštą, jam tektų kirsti Ukrainos arba kitų Europos šalių, kuriose jam taikomas TBT arešto orderis, oro erdvę.

Orderis V. Putinui išduotas dėl ukrainiečių vaikų grobimo per 2022 metų vasarį pradėtą Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.

Vengrijos pasitraukimas iš TBT turi įsigalioti 2026 metų birželį, o iki to laiko šalis techniškai lieka šalimi nare.

Budapeštas balandį priėmė Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, kuriam taip pat išduotas TBT arešto orderis dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atsakė, kokia sąlyga dalyvautų Trumpo ir Putino susitikime (2)
Linas Kojala
Kojala įvertino Trumpo ir Zelenskio susitikimą: žingsnelis atgal – dabar svarbios artimiausios savaitės (12)
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis: „Priartėjome prie galimos karo pabaigos“ (103)
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Trumpas siūlo padalyti Donbaso sritį: didžioji jo dalis atitektų Rusijai (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
O savo vietą ar žinai ?
O savo vietą ar žinai ?
2025-10-20 09:59
Gal tu jį ten atvesi, didvyri ? Vienas toks "drąsuolis" jau sėdi Graikijos saloje, baseinus valo..
Atsakyti
Alaus Bokalas
Alaus Bokalas
2025-10-20 10:28
o tai nieko gudriau nesugalvoje pasakyti - kažkos vyras alūbaryje pasakė kad putinui reikia HAGOS -tai dabar Budrys ir kartija
Atsakyti
bet palaukite...
bet palaukite...
2025-10-20 10:12
tai kad jis ir į Budapeštą atskris. O tai be to Kanclerė Merkel nebegalėjo daugiau tylėti ir atsleidė, kad Baltijos šalys ir Lenkija išprovokavo karą specialiai, tai žiūrėsime ką sodins į Hagą dėl karo sukėlimo....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų