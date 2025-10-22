Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rusai amerikiečiams slapta nusiuntė raštą: išdėstė savo reikalavimus dėl Ukrainos

2025-10-22 07:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-22 07:23

Rusija savaitgalį nusiuntė amerikiečiams neoficialų komunikatą su savo sąlygomis karui Ukrainoje baigti, skelbia „Reuters". Apie tai agentūrai patvirtino du JAV pareigūnai ir dar vienas su situacija susipažinęs šaltinis.

Ramzanas Kadyrovas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
27

Rusija savaitgalį nusiuntė amerikiečiams neoficialų komunikatą su savo sąlygomis karui Ukrainoje baigti, skelbia „Reuters“. Apie tai agentūrai patvirtino du JAV pareigūnai ir dar vienas su situacija susipažinęs šaltinis.

1

Vienas iš šaltinių sako, kad Rusija pakartojo savo reikalavimą perimti visą Ukrainos Donbaso regioną. Tai reiškia, kad rusai atmetė D. Trumpo siūlymą, kad fronto linijos turėtų būti įšaldytos esamose vietose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija taip pat pakartojo savo reikalavimą, kad pagal bet kokį taikos susitarimą Ukrainoje neturi būti dislokuotos NATO pajėgos.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

 

Donaldas Trumpas teigė nenorintis iššvaistyti susitikimo su Vladimiru Putinu

JAV Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukė planus Budapešte surengti aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje, nes nenorėjo, kad susitikimas būtų iššvaistytas.

Šis D. Trumpo atšaukimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai jis paskelbė, kad per dvi savaites Vengrijos sostinėje susitiks su V. Putinu po, kaip jis pavadino, produktyvaus telefoninio pokalbio dėl Rusijos karo nutraukimo.

Praėjusį penktadienį per įtemptas derybas Vašingtone JAV vadovas spaudė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsisakyti rytinio Donbaso regiono mainais į taiką, naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Tačiau antradienį vienas Baltųjų rūmų pareigūnas sakė, kad, nepaisant pranešimo dėl Budapešto, dabar „artimiausiu metu neplanuojama, kad prezidentas Trumpas susitiks su prezidentu Putinu“.

„Nenoriu, kad susitikimas būtų iššvaistytas“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, paklaustas, kodėl susitikimas su V. Putinu buvo atidėtas.

„Nenoriu, kad būtų švaistomas laikas, todėl pažiūrėsiu, kas nutiks“, – teigė jis.

AFP žurnalisto paklaustas, kas pakeitė jo nuomonę, D. Trumpas atsakė: „Karo fronte vyksta daug dalykų. Ir mes per ateinančias dvi dienas jums pranešime, ką darome“.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas po pirmadienio pokalbio telefonu taip pat atšaukė numatytą susitikimą Budapešto aukščiausiojo lygio susitikimui surengti, pranešė Baltieji rūmai.

