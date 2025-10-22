Rusai amerikiečiams slapta nusiuntė raštą: išdėstė savo reikalavimus dėl Ukrainos

Vienas iš šaltinių sako, kad Rusija pakartojo savo reikalavimą perimti visą Ukrainos Donbaso regioną. Tai reiškia, kad rusai atmetė D. Trumpo siūlymą, kad fronto linijos turėtų būti įšaldytos esamose vietose.
Rusija taip pat pakartojo savo reikalavimą, kad pagal bet kokį taikos susitarimą Ukrainoje neturi būti dislokuotos NATO pajėgos.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas teigė nenorintis iššvaistyti susitikimo su Vladimiru Putinu
JAV Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukė planus Budapešte surengti aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje, nes nenorėjo, kad susitikimas būtų iššvaistytas.
Šis D. Trumpo atšaukimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai jis paskelbė, kad per dvi savaites Vengrijos sostinėje susitiks su V. Putinu po, kaip jis pavadino, produktyvaus telefoninio pokalbio dėl Rusijos karo nutraukimo.
Praėjusį penktadienį per įtemptas derybas Vašingtone JAV vadovas spaudė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsisakyti rytinio Donbaso regiono mainais į taiką, naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas.
Tačiau antradienį vienas Baltųjų rūmų pareigūnas sakė, kad, nepaisant pranešimo dėl Budapešto, dabar „artimiausiu metu neplanuojama, kad prezidentas Trumpas susitiks su prezidentu Putinu“.
„Nenoriu, kad susitikimas būtų iššvaistytas“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, paklaustas, kodėl susitikimas su V. Putinu buvo atidėtas.
„Nenoriu, kad būtų švaistomas laikas, todėl pažiūrėsiu, kas nutiks“, – teigė jis.
AFP žurnalisto paklaustas, kas pakeitė jo nuomonę, D. Trumpas atsakė: „Karo fronte vyksta daug dalykų. Ir mes per ateinančias dvi dienas jums pranešime, ką darome“.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas po pirmadienio pokalbio telefonu taip pat atšaukė numatytą susitikimą Budapešto aukščiausiojo lygio susitikimui surengti, pranešė Baltieji rūmai.
Šaltinis:
ELTA ir tv3.lt
