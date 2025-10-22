Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai į Ukrainą paleido balistines raketas: sprogimai griaudėjo keliuose miestuose

2025-10-22 06:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 06:53

Rusijos kariuomenė balistinėmis raketomis atakavo taikinius Ukrainos sostinėje Kyjive, ankstyvą trečiadienio rytą pranešė pareigūnai.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
27

Rusijos kariuomenė balistinėmis raketomis atakavo taikinius Ukrainos sostinėje Kyjive, ankstyvą trečiadienio rytą pranešė pareigūnai.

REKLAMA
1

Preliminariais Ukrainos oro pajėgų pranešimais, buvo paleistos mažiausiai keturios raketos. Vienas dpa žurnalistas miesto centre girdėjo apie dešimt sprogimų, daugiausia nuo priešlėktuvinės ugnies.

Kyjivo meras Vitalijus Kličko per „Telegram“ pranešė, kad pietiniame Holosijivskio rajone kilo gaisras. Jis pridūrė, kad raketų nuolaužos taip pat nukrito kituose dviejuose rajonuose ir padegė mažiausiai vieną automobilį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karo analitikai svarstė, kad atakos taikinys galėjo būti dvi miesto šiluminės elektrinės.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

REKLAMA
REKLAMA

Atakos Zaporižioje ir Kamianskėje

Pareigūnai pranešė apie papildomus smūgius pietryčių Ukrainoje. Devyni Rusijos koviniai bepiločiai orlaiviai smogė Zaporižios miestui ir padegė kelis gyvenamuosius namus, „Telegrame“ pranešė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.

REKLAMA

Rusijos raketos ir dronai taip pat buvo nukreipti į pramoninį Kamianskės miestą, pranešė Ukrainos oro pajėgos. Iš pradžių nebuvo pranešta apie kokią nors žalą ar aukas.

Elektros tiekimo sutrikimai Izmaile

Anksčiau keli Rusijos koviniai bepiločiai orlaiviai taip pat buvo nukreipti į pietinį Ukrainos uostamiestį Izmailą netoli Rumunijos sienos.

Ukrainos visuomeninis transliuotojas pranešė apie sprogimus ir elektros energijos tiekimo sutrikimus mieste, nors oficialaus patvirtinimo nebuvo.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl tebesitęsiančių Rusijos dronų ir raketų atakų prieš energetikos infrastruktūrą šildymo sezonas Ukrainos miestų centralizuotose sistemose atidėtas.

Oro temperatūrai jau nukritus iki vienženklių skaičių ir krentant dar žemiau, daugelis miestų gyventojų savo būstus gali šildyti tik oro kondicionieriais ir kitokiais elektriniais šildytuvais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ramzanas Kadyrovas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Rusai amerikiečiams slapta nusiuntė raštą: išdėstė savo reikalavimus dėl Ukrainos (1)
Sprogimai Rusijoje: dronai nusitaikė į vieną didžiausių chemijos įmonių (nuotr. Telegram)
Ukrainiečių smūgis: atakuota chemijos gamykla Rusijos Briansko srityje
Maskva, Rusija (nuotr. SCANPIX)
„Bloomberg“: JAV atsisako prisijungti prie Europos plano dėl įšaldyto Rusijos turto (12)
„Mėnesiuką pakentėkit“: Rusijoje – kritinis benzino trūkumas (nuotr. Telegram)
Triukšminga naktis Rusijoje: dronais atakuota Rostovo sritis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų