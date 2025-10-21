Ko nori Putinas? Įvardijo, kokie reikalavimai dėl Ukrainos buvo pateikti Trumpui

Pasak leidinio šaltinių, dokumente Rusija dar kartą patvirtino savo reikalavimą įvesti kontrolę visišką Donbaso regione. Taip Maskva faktiškai atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo idėją apie būtinybę įšaldyti fronto liniją esamose pozicijose.
Be to, pasak vieno iš nenurodytų JAV pareigūnų, Rusija pakartojo ir savo ankstesnį reikalavimą, kad NATO karinės pajėgos nebūtų dislokuotos Ukrainos teritorijoje pagal jokį taikos susitarimą.
Ukraina Donbaso neatsisakys
Penktadienį vykusio uždaro susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu metu, JAV pareigūnai Ukrainos lyderiui pasiūlė Kremliaus parengtą planą atsisakyti Donbaso regiono mainais į nedideles Zaporižios ir Chersono regionų dalis.
Šį siūlymą V. Zelenskis atmetė, o D. Trumpas po to viešai pareiškė, kad esamos fronto linijos turėtų būti įšaldytos.
„Rusai norėjo per daug“: kodėl atšauktas Trumpo ir Putino susitikimas?
JAV prezidentas Donaldas Trumpas „artimiausiu metu“ nesusitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, antradienį pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.
Praėjusią savaitę D. Trumpas sakė, kad jis ir Kremliaus vadovas per dvi savaites susitiks Budapešte aptarti karą Ukrainoje.
Artimiausiomis dienomis turėjo įvykti parengiamasis susitikimas tarp JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio ir rusų užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, tačiau Baltieji rūmai pranešė, kad abu politikai surengė „produktyvų“ pokalbį telefonu ir susitikimas nebėra „būtinas“, rašo BBC.
Baltieji rūmai nepateikė daugiau informacijos apie tai, kodėl derybos buvo atidėtos.
BBC pažymi, kad šią savaitę vis labiau išryškėjo pagrindiniai skirtumai tarp JAV pasiūlymų ir Rusijos taikos sąlygų, ir atrodo, kad tai sugriovė galimybes surengti dviejų prezidentų susitikimą.
D. Trumpas aptarė Budapešto susitikimą telefonu su V. Putinu dieną prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose.
Kai kurie šaltiniai teigia, kad D. Trumpas spaudė jį atsisakyti didelių teritorijų rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose, kaip dalį susitarimo su Rusija.
Pirmadienį D. Trumpas pritarė Kyjivo ir Europos lyderių remiamam pasiūlymui dėl ugnies nutraukimo, siekiant sustabdyti karinį konfliktą dabartinėje fronto linijoje.
„Tegul viskas lieka taip, kaip yra“, – sakė jis. Rusija ne kartą priešinosi dabartinės fronto linijos įšaldymui.
„Rusai norėjo per daug“
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad ši idėja buvo ne kartą pateikta rusams, tačiau „Rusijos pozicija išlieka nepakitusi“ – turėdamas omenyje Maskvos reikalavimą visiškai išvesti Ukrainos kariuomenę iš karo krečiamų rytinių regionų.
Maskva suinteresuota tik „ilgalaikiu, tvariu taikos procesu“, antradienį pareiškė S. Lavrovas, užsimindamas, kad fronto linijos įšaldymas reikštų tik laikiną ugnies nutraukimą.
Anksčiau antradienį Europos lyderiai paskelbė pareiškimą su V. Zelenskiu, kuriame teigiama, kad bet kokios derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos turėtų prasidėti nuo dabartinės fronto linijos įšaldymo, ir apkaltino Rusiją, kad ji nėra „rimtai“ nusiteikusi taikos atžvilgiu.
D. Trumpas ir V. Putinas paskutinį kartą susitiko rugpjūčio mėnesį Aliaskoje per skubiai surengtą viršūnių susitikimą, kuris nedavė jokių konkrečių rezultatų.
Baltųjų rūmų sprendimas atidėti planus dėl antrojo jų susitikimo galėjo būti bandymas išvengti dar vieno panašaus scenarijaus.
„Manau, kad rusai norėjo per daug, ir amerikiečiams tapo aišku, kad Budapešte [Donaldo] Trumpo susitarimas nebus pasiektas“, – sakė aukštas Europos diplomatas agentūrai „Reuters“.
V. Putino neplanuotas skambutis D. Trumpui praėjusį ketvirtadienį įvyko po spekuliacijų, kad JAV ruošiasi siųsti Kyjivui tolimųjų nuotolio „Tomahawk“ raketas, kurios galėtų smogti giliai į Rusijos teritoriją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!