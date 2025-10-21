Europos lyderiai remia JAV pastangas siekti taikos Ukrainoje

„Tvirtai remiame (JAV) prezidento (Donaldo) Trumpo požiūrį, kad kovos turėtų būti nedelsiant nutrauktos, o dabartinė kontaktinė linija turėtų būti derybų pradinis taškas“, – pareiškime rašo lyderiai.
Šį pareiškimą, be kita ko, pasirašė Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos premjerė Giorgia Meloni ir Lenkijos vyriausybės vadovas Donaldas Tuskas.
„Ir toliau laikomės principo, kad tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“, – tvirtinama pareiškime.
Sekmadienį D. Trumpas pareiškė, kad fronto linija Ukrainoje turėtų būti įšaldyta, o abi pusės „vėliau gali dėl kažko derėtis“. Pirmadienį D. Trumpas pažymėjo nemanantis, kad Ukraina laimės karą su Rusija, tačiau neatmetė tokios galimybės visiškai.
Europos pareiškime pabrėžiama, kad Ukraina yra vienintelė karo šalis, kuri yra rimtai suinteresuota taika.
„Visi matome, kad (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas ir toliau renkasi smurtą ir naikinimą“, – teigiama jame.
Pasirašiusieji pakartojo savo įsipareigojimą remti Ukrainą.
„Aiškiai suprantame, kad Ukraina turi užimti kuo stipresnę poziciją – prieš, per ir po bet kokių paliaubų“, – tikina lyderiai.
Pareiškime taip pat kalbama apie Europoje dedamas pastangas pasinaudoti ES įšaldytu Rusijos centrinio banko turtu. Šią priemonę ir 19-ąjį ES sankcijų Rusijai paketą bloko lyderiai aptars ketvirtadienį Briuselyje vyksiančiame viršūnių susitikime.
