TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos parlamentas dar trims mėnesiams pratęsė karo padėtį ir mobilizaciją

2025-10-21 13:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 13:30

Ukrainos Aukščiausioji Rada pritarė įstatymų projektams, kuriais karo padėtis ir visuotinė mobilizacija nuo lapkričio 5 d. būtų pratęsiama dar trims mėnesiams.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

1

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, įstatymo projektą „Dėl prezidento dekreto „Dėl karo padėties pratęsimo Ukrainoje“ patvirtinimo“ (Nr. 14128) palaikė 317 įstatymų leidėjų.

Tuo tarpu už įstatymo projektą „Dėl prezidento dekreto „Dėl visuotinės mobilizacijos pratęsimo“ patvirtinimo“ (Nr. 14129) balsavo 315 parlamentarai.

Priėmus šiuos įstatymų projektus, karo padėties ir visuotinės mobilizacijos laikotarpis Ukrainoje pratęstas iki 2026 m. vasario 3 d.

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Tą pačią dieną buvo įvesta karo padėtis ir paskelbta visuotinė mobilizacija, kuri iš pradžių turėjo trukti iki kovo 26 d.

Nuo to laiko parlamentas už karo padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimą balsavo kartų 17.

