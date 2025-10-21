Ukrainos parlamentas dar trims mėnesiams pratęsė karo padėtį ir mobilizaciją

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, įstatymo projektą „Dėl prezidento dekreto „Dėl karo padėties pratęsimo Ukrainoje“ patvirtinimo“ (Nr. 14128) palaikė 317 įstatymų leidėjų.
Tuo tarpu už įstatymo projektą „Dėl prezidento dekreto „Dėl visuotinės mobilizacijos pratęsimo“ patvirtinimo“ (Nr. 14129) balsavo 315 parlamentarai.
Priėmus šiuos įstatymų projektus, karo padėties ir visuotinės mobilizacijos laikotarpis Ukrainoje pratęstas iki 2026 m. vasario 3 d.
2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Tą pačią dieną buvo įvesta karo padėtis ir paskelbta visuotinė mobilizacija, kuri iš pradžių turėjo trukti iki kovo 26 d.
Nuo to laiko parlamentas už karo padėties ir visuotinės mobilizacijos pratęsimą balsavo kartų 17.
