Trumpo ir Putino susitikimas gali neįvykti: CNN įvardija priežastis

D. Trumpas ketvirtadienį po pokalbio su V. Putinu sakė, kad abu „sutarė, jog kitą savaitę įvyks mūsų aukšto lygio patarėjų susitikimas“.
„Pirmieji Jungtinių Valstijų susitikimai bus vadovaujami valstybės sekretoriaus Marco Rubio kartu su kitais asmenimis, kurie bus paskirti“, – rašė jis platformoje „Truth Social“.
Atidėtas M. Rubio ir S. Lavrovo susitikimas
Kaip rašo CNN, numatytas M. Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimas kol kas atidėtas. Iš karto nebuvo aišku, kodėl susitikimas nebevyks šią savaitę, tačiau vienas iš šaltinių teigė, kad M. Rubio ir S. Lavrovas turėjo skirtingus lūkesčius dėl galimos Rusijos invazijos į Ukrainą pabaigos.
Taip pat kol kas neaišku, kokį poveikį šio susitikimo atidėjimas galiausiai turės numatytam D. Trumpo ir V. Putino susitikimui Budapešte, Vengrijoje.
„Prezidentas D. Trumpas nuosekliai siekia rasti taikų ir diplomatinį sprendimą, kad būtų užbaigtas šis beprasmis karas ir sustabdytas žudymas. Jis drąsiai įtraukė visas šalis į derybas ir padarys viską, kas jo galioje, kad būtų pasiekta taika“, – sako Baltųjų rūmų spaudos sekretorės pavaduotoja Anna Kelly.
Skirtingos JAV ir Rusijos pozicijos
M. Rubio ir S. Lavrovas pirmadienį kalbėjosi telefonu ir aptarė „tolimesnius žingsnius“, kuriuos reikėtų žengti po praėjusią savaitę įvykusio abiejų šalių prezidentų pokalbio dėl galimos konflikto Ukrainoje pabaigos, kaip teigiama trumpame JAV Valstybės departamento pranešime apie pokalbį.
M. Rubio „pabrėžė artėjančių susitikimų svarbą kaip galimybę Maskvai ir Vašingtonui bendradarbiauti, siekiant ilgalaikio Rusijos ir Ukrainos karo sprendimo, atitinkančio prezidento D. Trumpo viziją“, – teigiama pranešime.
Tuo tarpu Kremlius šį pokalbį apibūdino kaip „konstruktyvią diskusiją“, kurioje buvo aptarti „galimi konkretūs žingsniai, siekiant įgyvendinti susitarimus“, kuriuos D. Trumpas ir V. Putinas pasiekė pokalbio metu.
Tačiau CNN šaltinis teigė, kad po M. Rubio ir S. Lavrovo pokalbio pareigūnai manė, jog Rusijos pozicija nepakito ir tebėra maksimalistinė. Šaltinis pridūrė, kad kol kas M. Rubio greičiausiai nerekomenduos rengti V. Putino ir D. Trumpo susitikimo, nors M. Rubio ir S. Lavrovas gali dar kartą kalbėtis šią savaitę.
