TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prieš susitikimą Budapešte – griežtas ES perspėjimas Trumpui dėl Putino

2025-10-20 19:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 19:31

Europos Sąjunga (ES) ragina JAV prezidentą Donaldą Trumpą prieš planuojamą susitikimą Budapešte išlaikyti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Šokiruojanti naujiena rusams: valdžia kels mokesčius – trūksta pinigų karui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Europos Sąjunga (ES) ragina JAV prezidentą Donaldą Trumpą prieš planuojamą susitikimą Budapešte išlaikyti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

„Mes visi remiame prezidento D. Trumpo pastangas nutraukti karą – tačiau V. Putinas rimtai derėsis tik tada, jei manys, kad pralaimi“, – po konsultacijų su ES užsienio reikalų ministrais Liuksemburge sakė ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Todėl ES esą toliau planuoja 19-ąjį sankcijų paketą, dėl kurio idealiu atveju bus sutarta šios savaitės pabaigoje. Ministrai taip pat aiškiai pareiškė, kad po to iš karto turėtų būti pradėtas rengti 20-asis paketas.

Negalima pamiršti, kad Rusija yra agresorius, o Ukraina auka

Paklausta, ar Ukraina dėl paliaubų susitarimo su Rusija turėtų atsisakyti viso Donbaso, K. Kallas pabrėžė, jog negalima pamiršti, kad Rusija yra agresorius, o Ukraina auka. Daryti spaudimą Ukrainai esą yra neteisingas požiūris – ne tik turint omenyje Ukrainą, bet ir Europos bei pasaulio saugumą. 

„Nes jei agresija apsimoka, tai yra kvietimas ją naudoti ir kitur“, – sakė K. Kalas. Anot jos, spaudimas Rusijai turi užbaigti karą. 

Dėl susitikimo Budapešte D. Trumpas ir V. Putinas susitarė per pokalbį telefonu praėjusį ketvirtadienį. D. Trumpas sieks išsiaiškinti karo užbaigimo galimybes. Kad būtų nutraukti mūšiai, jo nuomone, reikia įšaldyti dabartinę fronto liniją.

Anot žiniasklaidos, per susitikimą penktadienį D. Trumpas spaudė V. Zelenskį sutikti su dalies Ukrainos okupacija ir atsisakyti viso Donbaso. Taip V. Putinas pasiektų vieną svarbiausių savo tikslų nuo 2022 m. trunkančiame kare.

