Trumpas: Putinas ir Zelenskis „tikrai nekenčia vienas kito“

D. Trumpas, atsakydamas į žiniasklaidos klausimus, pareiškė, kad jam liko „dar vienas žingsnis“, kalbant apie karų sprendimą, rašo „Sky News“.
„Jie nekenčia vienas kito“
„Tai Rusija ir Ukraina, ir manau, kad mes tai pasieksime. Tačiau tai pasirodė esą sudėtinga, nes turime du lyderius, kurie tikrai nekenčia vienas kito“, – sakė jis.
„Jie nekenčia vienas kito labiau nei bet ko kito, ir tai šiek tiek apsunkina reikalą.“
D. Trumpas taip pat buvo paklaustas, ar, jo nuomone, Ukraina gali laimėti karą.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
„Nemanau, kad jie laimės, bet vis tiek gali. Aš niekada nesakiau, kad jie laimės“, – teigė jis.
Ir pridūrė: „Aš sakiau, kad jie gali laimėti – viskas gali nutikti. Karas yra labai keistas dalykas: nutinka daug blogų dalykų.“
Šaltinis:
tv3.lt
