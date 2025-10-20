Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: Putinas ir Zelenskis „tikrai nekenčia vienas kito“

2025-10-20 19:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 19:08

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „tikrai nekenčia vienas kito“, tačiau pabrėžė tikintis, jog jam pavyks pasiekti taiką tarp šalių. Vis dėlto jis pripažino, kad tai sudėtinga užduotis, nes, anot jo, „karas yra labai keistas dalykas, kuriame nutinka daug blogybių“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
D. Trumpas, atsakydamas į žiniasklaidos klausimus, pareiškė, kad jam liko „dar vienas žingsnis“, kalbant apie karų sprendimą, rašo „Sky News“.

„Jie nekenčia vienas kito“

„Tai Rusija ir Ukraina, ir manau, kad mes tai pasieksime. Tačiau tai pasirodė esą sudėtinga, nes turime du lyderius, kurie tikrai nekenčia vienas kito“, – sakė jis.

„Jie nekenčia vienas kito labiau nei bet ko kito, ir tai šiek tiek apsunkina reikalą.“

D. Trumpas taip pat buvo paklaustas, ar, jo nuomone, Ukraina gali laimėti karą.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Nemanau, kad jie laimės, bet vis tiek gali. Aš niekada nesakiau, kad jie laimės“, – teigė jis.

Ir pridūrė: „Aš sakiau, kad jie gali laimėti – viskas gali nutikti. Karas yra labai keistas dalykas: nutinka daug blogų dalykų.“

