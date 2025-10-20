Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Europos Parlamento narė pagrasino sulaužyti Zelenskiui kojas

2025-10-20 16:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 16:43

Rumunijos politikė ir Europos Parlamento narė Diana Iovanovici-Șoșoacă pareiškė laikanti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį „savo tautos priešu“ ir grasino „sulaužyti jam kojas“, jei jis mėgintų kalbėti jos šalies parlamente, pranešė portalas „Euromaidan Press“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

Kraštutinių dešiniųjų Rumunijos partijos „S.O.S. Romania“ lyderė apie tai parašė feisbuke po vizito Maskvoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rumunijos vyriausybė, kitaip nei dauguma Europos Parlamento kraštutinių dešiniųjų, įskaitant D. Iovanovici-Șoșoacă, nuo 2022 m. Rusijos pradėtos plataus masto invazijos tvirtai remia Ukrainą, jos suverenitetą, teritorinį vientisumą bei siekius integruotis į NATO bei Europos Sąjungą, pasmerkė Rusijos agresiją.

Į Rusijos sostinę D. Iovanovici-Șoșoacă keliavo propagandisto Pietro Stramezzi vadovaujamos asociacijos „Rusijos draugai“ kvietimu, kur spalio 19 d. dalyvavo atvirame organizacijos susitikime su jaunimu. 

Pagrasino sulaužyti kojas

Savo kalboje ji aptarė įvykius, susijusius su V. Zelenskio vizitu Rumunijos parlamente 2023 m. spalį, ir teigė, kad jai pavyko sustabdyti jo apsilankymą. 

„Jei jis (V. Zelenskis – ELTA) išdrįs atvykti į mano parlamentą, aš jam sulaužysiu kojas! Tenedrįsta sakyti kalbos mano parlamente“, – pareiškė D. Iovanovici-Șoșoacă. 

Savo poziciją ji grindė Rumunijos Konstitucija, teigdama, jog parlamentarai yra vieninteliai Rumunijos suvereniteto atstovai, todėl ji privalanti ginti šalies nepriklausomybę ir reaguoti į „tautos priešus“. 

Ne kartą dėl ryšių su Maskva kritikuota D. Iovanovici-Șoșoacă skundėsi, kad Ukrainoje neva pažeidžiamos rumunų teisės, nors, pasak „Euromaidan Press“ jokių įrodymų tokiems teiginiams nėra. 

2024 m. vasarą, sakydama pirmąją kalbą Europos Parlamente, ji apkaltino ES, esą ši griauna Rumuniją teikdama pagalbą Ukrainai, ragino nutraukti ginklų tiekimą Ukrainos kariuomenei. 

Prieš 2023 m. planuotą V. Zelenskio kalbą Rumunijos parlamente, kuri, pasak „Radio Liberty Ukraine“ buvo atšaukta dėl „prorusiškų deputatų“, D. Iovanovici-Șoșoacă Ukrainos prezidentą pavadino „naciu“. 

Šiais metais „S.O.S. Romania“ lyderė parašė laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, vadino jį „taikos žinia“, rašė apie teritorijų, kurias Ukraina esą valdo neteisėtai, grąžinimą. 

„Euromaidan Press“ teigimu, šįmet kovą Ukrainos saugumo tarnyba jai trejiems metams uždraudė atvykti į šalį.

