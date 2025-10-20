Tuskas: „Niekas iš mūsų neturėtų daryti spaudimo Zelenskiui“

„Niekas iš mūsų neturėtų daryti spaudimo Zelenskiui, kai kalbama apie teritorines nuolaidas“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ parašė D. Tuskas.
Rusija siekia pasilikti dalį užgrobtos Ukrainos teritorijos
„Visi turėtume daryti spaudimą Rusijai, kad ji nutrauktų savo agresiją. Nuolaidžiavimas niekada nebuvo kelias į teisingą ir ilgalaikę taiką“, – pridūrė D. Tuskas.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį interviu kanalui „Fox Business“ sakė, kad Rusija siekia pasilikti dalį užgrobtos Ukrainos teritorijos. Kyjivas kritiškai vertina galimybę perduoti Rusijai bet kokias savo teritorijas.
Šaltinis:
BNS
