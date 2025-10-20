Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tuskas: „Niekas iš mūsų neturėtų daryti spaudimo Zelenskiui“

2025-10-20 16:02 / šaltinis: BNS
2025-10-20 16:02

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad niekas neturėtų daryti spaudimo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui atsisakyti dalies Rusijos užgrobtos Ukrainos teritorijos.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
27

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad niekas neturėtų daryti spaudimo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui atsisakyti dalies Rusijos užgrobtos Ukrainos teritorijos.

5

„Niekas iš mūsų neturėtų daryti spaudimo Zelenskiui, kai kalbama apie teritorines nuolaidas“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ parašė D. Tuskas.

Rusija siekia pasilikti dalį užgrobtos Ukrainos teritorijos

„Visi turėtume daryti spaudimą Rusijai, kad ji nutrauktų savo agresiją. Nuolaidžiavimas niekada nebuvo kelias į teisingą ir ilgalaikę taiką“, – pridūrė D. Tuskas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį interviu kanalui „Fox Business“ sakė, kad Rusija siekia pasilikti dalį užgrobtos Ukrainos teritorijos. Kyjivas kritiškai vertina galimybę perduoti Rusijai bet kokias savo teritorijas.

