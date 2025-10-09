Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

CNN: Europa bijo, kad jau kariauja, tačiau JAV į tai žiūri pro pirštus

2025-10-09 10:06
2025-10-09 10:06

Europos lyderiai skelbia „taikos pabaigą“, tačiau jų pareiškimai kontrastuoja su JAV abejingumu, rašo CNN. Tuo tarpu Rusija dronais, sabotažais bei kibernetinėmis atakomis tikrina NATO pasirengimą realiai grėsmei.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
10

Europos lyderiai skelbia „taikos pabaigą“, tačiau jų pareiškimai kontrastuoja su JAV abejingumu, rašo CNN. Tuo tarpu Rusija dronais, sabotažais bei kibernetinėmis atakomis tikrina NATO pasirengimą realiai grėsmei.

„Mes nesame karo būsenoje, bet taikos jau nebėra“, – šiais žodžiais Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas apibūdino naują realybę, kurioje atsidūrė Europa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po dešimtmečių stabilumo žemynas vėl patiria destabilizaciją – danguje pasirodo Rusijos dronai, jūroje – Maskvos „šešėlinis laivynas“, o kibernetinės atakos ir sabotažas paralyžiuoja infrastruktūrą.

Buvęs NATO vadovas George‘as Robertsonas įspėjo, kad Europa nėra pasirengusi naujai karo formai.

„Turime nerimauti dėl atakų pilkojoje zonoje. Jei šviesa užges, bus per vėlu“, – sakė jis, primindamas, kad kiekviena Europos šeima turi būti pasirengusi ekstremalioms situacijoms.

„Pilka zona“ – tai, ekspertų nuomone, būsena tarp taikos ir karo, kai agresorius veikia slapta, oficialiai nepaskelbdamas konflikto, bet nuosekliai griauna stabilumą.

Dronai, uždaryti oro uostai

Per kelias savaites virš Lenkijos, Danijos, Norvegijos, Vokietijos ir Estijos buvo užfiksuota dešimtys oro erdvės pažeidimų.

Kopenhagos tarptautinis oro uostas du kartus buvo uždarytas dėl virš jo skraidančių neatpažintų dronų, dėl kurių įtarimai krito ant Rusijos pečių, o NATO pakėlė naikintuvus, kad sulaikytų Rusijos lėktuvus.

„Tai kaip varlės virimas puode. Rusija lėtai kelia temperatūrą, tikrindama, kiek toli gali eiti“, – teigia analitikė Kirsten Fontenrose sako.

Kremlius, savo ruožtu, juokiasi iš NATO baimių, vadindamas jas „paranoja“.

Amerika savo burbule

O kol Europa kalba apie gynybą, JAV yra pasinėrusios į vidaus krizes. JAV prezidentas Donaldas Trumpas komentuoja Rusijos dronų įsiveržimą į Lenkiją, lyg būtų stebėtojas iš šalies, pažymi CNN.

Šis neapibrėžtumas kelia nerimą sąjungininkams. Europos lyderiai nesupranta, ar gali tikėtis Vašingtono pagalbos realaus eskalavimo atveju.

Analitikai mano, kad Maskva siekia ne tik destabilizuoti, bet ir sukelti paniką tarp rinkėjų Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse.

„Svarbiausia, kad europiečiai savo kailiu pajustų karo pavojų“, – sakė buvęs Rusijos prezidentas, šiuo metu einantis Rusijos nacionalinės Saugumo Tarybos vicepirmininko pareigas Dmitrijus Medvedevas.

Hibridinė Rusijos agresija prieš Europą

Pastarosiomis savaitėmis virš Europos plinta sinkiai suvokiama provokacijų banga. Vienu metu virš oro uostų pasirodo dronai, kitu – meteorologiniai balionai staiga pažeidžia oro erdvę, trečiu – Baltijos jūroje sulaikomi paslaptingi laivai. Pavyzdžiui, rusų tanklaivis, kuris buvo pastebėtas rajonuose, kur buvo užfiksuoti dronų skrydžiai virš Danijos karinių bazių.

Rugsėjo 10 d. naktį į Lenkiją įsiveržė apie 20 dronų, tai buvo rimčiausias incidentas Europos oro erdvėje iš visos serijos incidentų nuo rudens pradžios. Kai kurie dronai galėjo būti nukreipti į NATO bazes, kai Aljanso pajėgos pirmą kartą panaudojo ginklus prieš Rusijos dronus.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

 

