Dronų ataka Rusijoje: „Lukoil“ dujų perdirbimo gamykloje kilo gaisras

Volgogrado srities gubernatorius Andrijus Bočarovas patvirtino ataką ir gaisrą gamykloje. Jis pažymėjo, kad Kotovo rajone dėl „nukritusių numušto dronų nuolaužų kilo gaisras kuro ir energetikos komplekso objektuose“.
NASA palydovinės nuotraukos patvirtino gaisrą gamyklos teritorijoje.
Korobovskio dujų perdirbimo gamykla yra didžiausia dujų perdirbimo įmonė Rusijos Federacijos Pietų federalinėje apygardoje. Jos gamybos pajėgumai – 450 mln. kubinių metrų dujų žaliavos per metus. Šios gamyklos produkcija, ypač suskystintos dujos ir benzinas, yra eksportuojama.
