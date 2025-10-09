Rusija „bando“ kantrybę: NATO pilotai dirba rizikuodami patekti į Kremliaus spąstus

Nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą Rusijos pažeidimai NATO oro erdvėje tapo dažnesni. Vien per pastarąjį laikotarpį užfiksuotas 19 Rusijos dronų skrydžių virš Lenkijos ir incidentas su trimis naikintuvais MiG-31, kurie Estijos oro erdvėje praleido daugiau nei 12 minučių.
Maskva sąmoningai „bando“ NATO ribas
Vakarų analitikai mano, kad Maskva sąmoningai „bandė“ NATO kantrybės ribas – stebėjo, kurie radarai aktyvuojami, kurie lėktuvai pakyla ir iš kokių bazių, taip pat kaip elgiasi pilotai.
Buvęs JAV karinių oro pajėgų pilotas Johnas Venable iš Mitchellio instituto paaiškino, kad Rusija „provokuoja NATO, ieškodama progos parodyti savo gyventojams, kad jie yra pavojuje“.
„Vakarai turi elgtis santūriai, bet tik iki tam tikros ribos“, – pabrėžė ekspertas.
Pasak jo, pilotai turi elgtis kuo drausmingiau, vengdami bet kokių veiksmų, kurie galėtų išprovokuoti konfliktą.
„Jūs nenorite peržengti ribų, bet tuo pačiu metu nenorite rizikuoti savimi ar savo sąjungininku“, – sakė J. Vanable.
Jėgos ir santūrumo dilema
Situaciją apsunkina vidinės diskusijos NATO. Kai kurios šalys pasisako už griežtesnį atsaką į pažeidimus, netgi už galimybę taikinius ore numušti, o kitos įspėja nesileisti į „eskalavimo spąstus“, apie kuriuos šią savaitę įspėjo Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius.
NATO generalinis sekretorius Markas Ruttė pripažino, kad aljansas veikia „pilkojoje zonoje“ – kai nėra atviro karo, bet ir nėra taikos.
„Sprendimai numušti taikinius bus priimami realiu laiku, remiantis žvalgybos duomenimis ir grėsmės lygiu“, – paaiškino jis.
Pasak M. Ruttes, NATO visada reaguos proporcingai, „bet tai ne visada reiškia lėktuvų numušimą“.
Jis pagyrė įgulas, kurios kompetentingai reagavo per neseniai įvykusius incidentus: „Mūsų pilotai daro būtent tai, ko buvo mokomi. Tai yra tai, kam mes treniruojamės – ir tai veikia“.
Panika NATO danguje
Pastarosiomis savaitėmis virš Europos plinta sinkiai suvokiama provokacijų banga. Vienu metu virš oro uostų pasirodo dronai, kitu – meteorologiniai balionai staiga pažeidžia oro erdvę, trečiu – Baltijos jūroje sulaikomi paslaptingi laivai. Pavyzdžiui, rusų tanklaivis, kuris buvo pastebėtas rajonuose, kur buvo užfiksuoti dronų skrydžiai virš Danijos karinių bazių.
Rugsėjo 10 d. naktį į Lenkiją įsiveržė apie 20 dronų, tai buvo rimčiausias incidentas Europos oro erdvėje iš visos serijos incidentų nuo rudens pradžios. Kai kurie dronai galėjo būti nukreipti į NATO bazes, kai Aljanso pajėgos pirmą kartą panaudojo ginklus prieš Rusijos dronus.
