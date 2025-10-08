Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Rusijos – perspėjimai ir grasinimai JAV

2025-10-08 21:04 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-08 21:04

Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas pagrasino JAV dėl galimo raketų „Tomahawk“ siuntimo Ukrainai, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Tomahawk“ raketos paleidimas (nuotr. SCANPIX)

6

S. Riabkovas perspėjo JAV peržiūrėti galimą sprendimą perduoti Ukrainai sparnuotąsias raketas „Tomahawk“.

„Hipotetinis tokių sistemų panaudojimas įmanomas tik tiesiogiai įtraukiant amerikiečių personalą. Tikiuosi, kad šios situacijos sprendimo pasekmių gilumą ir sunkumą gerai supranta tie, kurie skatina Vašingtoną priimti tokį sprendimą“, – grasino jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Riabkovas paragino Baltuosius rūmus ir Pentagoną „atsakingai, blaiviai ir protingai vertinti visą šią situaciją“.

Trumpas teigia iš dalies priėmęs sprendimą siųsti „Tomahawk“ raketas į Ukrainą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad „iš dalies priėmė sprendimą“ aprūpinti Ukrainą „Tomahawk“ raketomis, tačiau pirmiausia norėtų sužinoti, ką Ukraina planuoja su jomis daryti. Tokią pastabą jis pirmadienį Ovaliajame kabinete išsakė žurnalistams, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

Žurnalistų paklaustas, ar jis apsisprendė dėl galimybės aprūpinti Ukrainą „Tomahawk“ raketomis, jis atsakė, kad „iš dalies priėmė sprendimą“ šiuo klausimu. Tuo pat metu Baltųjų rūmų šeimininkas pridūrė, kad pirmiausia norėtų sužinoti, ką Ukrainą planuoja su jomis daryti. JAV prezidentas dar kartą pakartojo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą niekada neturėjo būti pradėtas, tačiau kartu pažymėjo, jog abi pusės priėmė „blogų sprendimų“.

„Užduočiau keletą klausimų. Nesiekiu eskaluoti to karo“, – tvirtino JAV vadovas.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as rugsėjo pabaigoje patvirtino, kad D. Trumpo administracijoje vyksta diskusijos dėl Ukrainos prašymo, susijusio su „Tomahawk“ raketomis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sulaukė aiškaus D. Trumpo palaikymo smūgiams į Rusijos taikinius, tokius kaip energetikos infrastruktūra ir ginklų gamybos fabrikai. Jis pridūrė, kad savo susitikime su D. Trumpu jis paprašė „vieno dalyko“ (konkretaus ginklo), kuris turėtų daryti „papildomą spaudimą (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui“.

V. Putinas savo ruožtu nurodė, kad JAV tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimas Ukrainai tariamai lemtų Rusijos ir JAV „santykių žlugimą“.

2025-10-08 21:11
Riabkov ,pabučiuok Trumpui į subinę
