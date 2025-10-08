Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos ambasadorė kreipėsi į Europą: prašo didinti ginklų, skirtų Kyjivui, pirkimą iš JAV

2025-10-08 20:48 / šaltinis: BNS
2025-10-08 20:48

Ukrainos ambasadorė prie NATO trečiadienį paragino Europos sąjungininkes padidinti ginklų, skirtų Kyjivui, pirkimą iš JAV.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos ambasadorė prie NATO trečiadienį paragino Europos sąjungininkes padidinti ginklų, skirtų Kyjivui, pirkimą iš JAV.

REKLAMA
4

Pasak jos, tik JAV gali aprūpinti Ukrainą pagrindiniais pajėgumais, reikalingais atremti daugiau nei trejus metus besitęsiančią Rusijos plataus masto invaziją.

„Europos NATO valstybės narės nėra pajėgios pakeisti nei rūšimis, nei kiekiu, nei pristatymo greičiu“, – naujienų agentūrai AFP sakė ambasadorė Aljona Hetmančuk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Problema ne ta, kad mes teikiame pirmenybę amerikietiškiems ginklams, o ne prancūziškiems, vokiškiems ar kitiems europietiškiems – problema ta, kad mes prašome JAV ginklų, kurių Europos šalys negali suteikti“, – pridūrė ambasadorė.

REKLAMA
REKLAMA

Šie A. Hetmančuk teiginiai pasirodė prieš kitą savaitę Briuselyje vyksiantį Ukrainą remiančių šalių susitikimą.

REKLAMA

Ukrainą remiančios Europos valstybės perka ginklus Kyjivui pagal liepos mėnesį JAV prezidento Donaldo Trumpo ir NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte parengtą schemą.

Iki šiol Europos valstybės finansavo ginklų gamybą už 2 mlrd. JAV dolerių (1,72 mlrd. eurų). Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad šaliai, kovojančiai su Rusijos invazija, kas mėnesį reikėtų ginklų iš JAV už 1 mlrd. dolerių (860 mln. eurų).

REKLAMA
REKLAMA

Ukraina teigia itin pasikliaujanti JAV gamybos oro gynybos sistemomis ir ilgojo nuotolio raketomis, tuo metu kai Rusija suintensyvino smūgius šalies miestams.

„JAV ginklai tebėra labai svarbūs“, – tvirtino A. Hetmančuk. 

Ji pridūrė, kad Kyjivas tikisi, jog kitą savaitę vyksiančio susitikimo metu bus galutinai susitarta dėl dar 1 mlrd. dolerių vertės ginkluotės finansavimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ambasadorė teigė, kad Rusija prieš žiemos sezoną jau suintensyvino atakas prieš Ukrainos energetikos objektus bei kitą itin svarbią šaliai ir jos gyventojams infrastruktūrą.

Baltųjų rūmų šeimininkas ne kartą kritikavo savo šalies karinę paramą Ukrainai.

Jis primygtinai reikalavo, kad Kyjivui skirti amerikietiški ginklai turi būti perkami, o ne siūlomi nemokamai, o kelios Europos šalys pažadėjo apmokėti šią sąskaitą.

Tuo tarpu Kyjivas smarkiai padidino savo ginklų gamybą, ypač dronų, teigdamas, kad šiuo metu pagamina apie 40 proc. šaliai reikalingos ginkluotės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Tomahawk“ raketos paleidimas (nuotr. SCANPIX)
Iš Rusijos – perspėjimai ir grasinimai JAV (6)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
NYT išanalizavo Ukrainos ginkluotės pirkimo audito išvadas: aptiko rimtų problemų (10)
Smūgis rusams Kryme: sunaikintas traukinys, stoja eismas (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Ukrainos šaltinis: Leningrado srityje nugriaudėjo sprogimas, nuo bėgių nulėkė traukinys su kariniu kroviniu (199)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis: JAV vyriausybės darbo sustabdymas nesukliudė tiekti ginklus Ukrainai (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų