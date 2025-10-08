Ukrainos ambasadorė kreipėsi į Europą: prašo didinti ginklų, skirtų Kyjivui, pirkimą iš JAV

Pasak jos, tik JAV gali aprūpinti Ukrainą pagrindiniais pajėgumais, reikalingais atremti daugiau nei trejus metus besitęsiančią Rusijos plataus masto invaziją.
„Europos NATO valstybės narės nėra pajėgios pakeisti nei rūšimis, nei kiekiu, nei pristatymo greičiu“, – naujienų agentūrai AFP sakė ambasadorė Aljona Hetmančuk.
„Problema ne ta, kad mes teikiame pirmenybę amerikietiškiems ginklams, o ne prancūziškiems, vokiškiems ar kitiems europietiškiems – problema ta, kad mes prašome JAV ginklų, kurių Europos šalys negali suteikti“, – pridūrė ambasadorė.
Šie A. Hetmančuk teiginiai pasirodė prieš kitą savaitę Briuselyje vyksiantį Ukrainą remiančių šalių susitikimą.
Ukrainą remiančios Europos valstybės perka ginklus Kyjivui pagal liepos mėnesį JAV prezidento Donaldo Trumpo ir NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte parengtą schemą.
Iki šiol Europos valstybės finansavo ginklų gamybą už 2 mlrd. JAV dolerių (1,72 mlrd. eurų). Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad šaliai, kovojančiai su Rusijos invazija, kas mėnesį reikėtų ginklų iš JAV už 1 mlrd. dolerių (860 mln. eurų).
Ukraina teigia itin pasikliaujanti JAV gamybos oro gynybos sistemomis ir ilgojo nuotolio raketomis, tuo metu kai Rusija suintensyvino smūgius šalies miestams.
„JAV ginklai tebėra labai svarbūs“, – tvirtino A. Hetmančuk.
Ji pridūrė, kad Kyjivas tikisi, jog kitą savaitę vyksiančio susitikimo metu bus galutinai susitarta dėl dar 1 mlrd. dolerių vertės ginkluotės finansavimo.
Ambasadorė teigė, kad Rusija prieš žiemos sezoną jau suintensyvino atakas prieš Ukrainos energetikos objektus bei kitą itin svarbią šaliai ir jos gyventojams infrastruktūrą.
Baltųjų rūmų šeimininkas ne kartą kritikavo savo šalies karinę paramą Ukrainai.
Jis primygtinai reikalavo, kad Kyjivui skirti amerikietiški ginklai turi būti perkami, o ne siūlomi nemokamai, o kelios Europos šalys pažadėjo apmokėti šią sąskaitą.
Tuo tarpu Kyjivas smarkiai padidino savo ginklų gamybą, ypač dronų, teigdamas, kad šiuo metu pagamina apie 40 proc. šaliai reikalingos ginkluotės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!