Ukraina smūgiuoja į Rusijai skaudžią vietą: jau jaučiamos pasekmės

Rusija yra trečia pasaulyje pagal išgaunamos naftos kiekį ir antra pagal eksportuojamos neperdirbtos naftos kiekį. Pajamos iš naftos ir dujų 2024-aisiais sudarė maždaug 30 proc. jos biudžeto ir buvo didžiausias valstybės lėšų šaltinis, nurodo Oksfordo energetikos studijų institutas.
Dabartinės pasekmės?
Kyjivo atakos kol kas yra gan veiksmingos, Rusijos naftos perdirbimo apimtys sumažėjo maždaug 10-čia proc., naujienų agentūrai AFP sakė energetikos tyrimų grupės „Kpler“ analitikas Homayounas Falakshahi.
Kilus deficito rizikai, Maskva neseniai iki metų pabaigos apribojo naftos produktų eksportą ir pratęsė benzino eksporto draudimą.
Energetikos tyrimų įmonės „Rystad Energy“ analitikas Janivas Shahas AFP sakė, kad Rusijos naftos perdirbimo gamyklų gamybos apimtys iki rugsėjo vidurio sumažėjo iki vidutiniškai 4,9 mln. barelių per dieną. Pirmojoje šių metų pusėje šis skaičius buvo maždaug 400 tūkst. barelių per dieną didesnis.
Rusijos naftos produktų stygius reikšmingai padidino atotrūkį tarp neperdirbtos rusiškos naftos barelio kainos ir naftos produktų barelio kainos.
Poveikis kainoms degalinėse jau jaučiamas. Rugsėjo 1-ąją mažmeninės benzino kainos buvo 6,7 proc. didesnės palyginti su 2024 metų pabaiga, rodo Rusijos oficialiosios statistikos agentūros „Rosstat“ duomenys.
Taip įvyko net ir smarkiai per tą patį periodą sumažėjus neperdirbtos naftos barelio kainai.
Ilgalaikės pasekmės?
Rusijos padėtis gali dar pablogėti, nes reikia nemažai laiko, kol apgadinta infrastruktūra vėl pradeda normaliai veikti, aiškino J. Shahas.
Be to, šiuo metu pajamas iš rusiškos neperdirbtos naftos labiausiai veikia smunkančios pasaulinės kainos, rinkoms tikintis didelių tiekimo apimčių artimiausiais mėnesiais.
SEB banko analitikas Bjarne Schieldropas mano, kad „situacija tikriausiai blogės (...), nes Ukrainai vis geriau sekasi atakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas“. Jis prognozuoja visų rusiškų naftos produktų eksporto pabaigą ir normavimo šalies viduje įvedimą.
JAV pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas užsiminė apie galimybę Ukrainai prieš Rusiją naudoti amerikietiškus tolimojo nuotolio ginklus.
Bandydama eksportuoti dalį savo naftos, kurią ketinta skirti jos naftos perdirbimo gamykloms, Rusija susiduria su didelėmis logistikos problemomis, o šalių, norinčių importuoti daugiau rusiškos naftos, nėra daug.
Smūgiai ar sankcijos?
Kol kas tarptautinės sankcijos, kuriomis siekiama silpninti Maskvą, neveikia, teigė Adi Imsirovicius, konsultavimo firmos „Surrey Clean Energy“ direktorius.
Dėl vėlavimo įgyvendinti tam tikras sankcijas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turėjo laiko ir galėjo „sukurti paralelinę prekybos sistemą“, sakė jis AFP.
Tai, kad Vašingtonas padvigubino muitus daugeliui Indijos prekių, neprivertė šios šalies apriboti rusiškos naftos pirkimą.
Kita vertus, Vakarų naftos kompanijoms pasitraukus iš Rusijos, reikšmingai sumažėjo investavimas į šalies energetikos infrastruktūrą, o tai apribojo jos galimybes didinti naftos gavybą ateinančiais metais.
Rusijos, kuri, pasak H. Falakshahi, išgauna maždaug 9,25 mln. barelių per dieną, „maksimalūs gavybos pajėgumai yra 9,45 mln. barelių per dieną“, o prieš karą jie buvo maždaug 10 mln. barelių per dieną.
