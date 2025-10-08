Skandalingai išgarsėjusi buvusi Suomijos premjerė atskleidė, kodėl iš tikrųjų išsiskyrė su savo vyru

Vieną 2021 m. gruodžio vakarą Marin išėjo į miestą su vyru ir draugais – vakarienė, baras, šokiai. Tą patį vakarą jai buvo siųstas pranešimas, kad vienas ministras galėjo užsikrėsti COVID-19. Kadangi Marin buvo palikusi darbinį telefoną namuose, žinia ją pasiekė tik kitą rytą.
Nors keli kiti vyresni vyrai politikai taip pat lankėsi renginiuose, būtent Marin nuotraukos iš klubo tapo skandalu. Spaudos konferencijoje ji atsiprašė, o internete kilo priešingas efektas – tūkstančiai žmonių visame pasaulyje stojo jos pusėn, gindami teisę „būti žmogumi“, rašo newyorker.com.
Kiek vėliau nutekėjęs vaizdo įrašas, kuriame Marin linksminasi privačiame vakarėlyje, sukėlė dar vieną audrą. Ji net turėjo atlikti narkotikų testą, nors kaltinimai buvo iš piršto laužti. Vis dėlto šie skandalai paliko žymę – Marin viešai prisipažino, kad šiais sunkiais laikais ir jai kartais trūksta džiaugsmo bei šviesos, tačiau ji „nepraleido nė vienos darbo dienos“.
Pasitraukė iš premjerės pareigų
2023 m. rinkimus laimėjo dešinysis Petteri Orpo, o Marin pasitraukė iš premjerės pareigų ir net iš parlamento, pripažinusi, jog „perdegė iki galo“. Vėliau ji tapo Tony Blairo instituto strategine patarėja ir ėmė dirbti su Ukrainos bei Moldovos stojimo į ES klausimais.
Savo memuaruose „Hope in Action“ Marin apmąsto politinį gyvenimą ir jaunos moters vietą valdžioje. Ji rašo, kad didžiausias jos „nusikaltimas“ buvo tas, jog ji nesielgė taip, kaip visuomenė įsivaizduoja premjerę – buvo pernelyg gyva, jauna ir drąsi.
Viename interviu ji prisiminė, kaip nuvedė žurnalistę į savo namų valgomojo zoną ir pro langą parodė mažą pavėsinę ant vandens kranto.
Būtent ten 2020 metais ji ir jos vyras Markusas Räikkönenas susituokė. Po kurio laiko jų keliai išsiskyrė. Knygoje Marin rašo:
„Prisimenu tą akimirką, kai supratau, kad siūlas tarp mūsų nutrūko.“
Ji prisiminė, kaip jie kartu žiūrėdavo danų serialą „Borgen“ – apie moterį, netikėtai tapusią premjere ir prarandančią ryšį su šeima.
„Tada nesupratome, kodėl santykiai turi būti paaukoti dėl karjeros. Dabar suprantu – tai ne sąmoningas pasirinkimas. Tai tiesiog gyvenimas,“ – rašo Marin. Ji prisipažino, kad anksčiau jie su vyru valandų valandas kalbėdavosi, tačiau premjerės laikais daugelis jos kasdienybės detalių buvo įslaptintos ir šis tylos barjeras juos atitolo. Dabar jie draugiškai augina dukrą Emmą.
Marin, užaugusi kukliose sąlygose, pabrėžia, kad būtent stipri Suomijos gerovės sistema leido jai pasiekti aukščiausias pareigas. Ji primena, kad net ir tokioje „laimingiausioje pasaulio šalyje“ egzistuoja kultūrinis santūrumas – „mes nesame italai, mūsų tapatybė nėra paremta posakiu ‘gyvenimas tam, kad juo džiaugtumeis’.”
Ir vis dėlto Sanna Marin įrodė, kad politika gali būti žmogiška – kad net premjerė turi teisę šokti, juoktis, mylėti ir ilsėtis. Nes tik taip įmanoma išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir gyvenimo, apie kurią ji visada kalbėjo.
