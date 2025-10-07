Nerimas Helsinkyje: virš prezidento rūmų pastebėtas dronas, nustatė, kas jį paleido

Pirmadienį Helsinkyje užfiksuotas dronas, skridęs virš prezidento rūmų, kur oro erdvės naudojimas yra ribotas, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Liudininkas, pastebėjęs droną virš prezidento rūmų ir gretimų pastatų Helsinkyje, apie tai pranešė skubiosios pagalbos tarnyboms.
Jis taip pat teigė matęs du vyrus, kurie netoliese paleido dronus ir sakė esantys turistai iš Honkongo.
Helsinkio policija pranešė, kad žino apie incidentą, tačiau teisėsaugos pareigūnai nusprendė bylą uždaryti, „nes buvo patvirtinta, jog dronas nebeskrido ribotoje prieigos zonoje“.
Pranešimus apie dronus gauna kas savaitę
Helsinkio policijos inspektorius Markusas Koskinenas teigė, kad teisėsaugos pareigūnai kas savaitę gauna pranešimų apie dronus, kuriuos dažniausiai paleidžia turistai.
Suomijoje yra kelios zonos, kuriose ribojamas oro erdvės naudojimas – administraciniai kvartalai Helsinkio centre, taip pat oficialios prezidento ir ministro pirmininko rezidencijos.
