  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nerimas Helsinkyje: virš prezidento rūmų pastebėtas dronas, nustatė, kas jį paleido

2025-10-07 17:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 17:26

Virš prezidento rūmų Helsinkyje pirmadienį pastebėtas skrendantis dronas sukėlė nerimą pareigūnams – šioje miesto dalyje oro erdvės naudojimas yra griežtai ribojamas. Policija aiškinosi incidento aplinkybes ir nustatė, kad droną paleido turistai iš Honkongo.

Nerimas Helsinkyje: virš prezidento rūmų pastebėtas dronas, nustatė, kas jį paleido (nuotr. SCANPIX)

Virš prezidento rūmų Helsinkyje pirmadienį pastebėtas skrendantis dronas sukėlė nerimą pareigūnams – šioje miesto dalyje oro erdvės naudojimas yra griežtai ribojamas. Policija aiškinosi incidento aplinkybes ir nustatė, kad droną paleido turistai iš Honkongo.

4

Pirmadienį Helsinkyje užfiksuotas dronas, skridęs virš prezidento rūmų, kur oro erdvės naudojimas yra ribotas, rašo „Evropeiskaja pravda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liudininkas, pastebėjęs droną virš prezidento rūmų ir gretimų pastatų Helsinkyje, apie tai pranešė skubiosios pagalbos tarnyboms.

Jis taip pat teigė matęs du vyrus, kurie netoliese paleido dronus ir sakė esantys turistai iš Honkongo.

Helsinkio policija pranešė, kad žino apie incidentą, tačiau teisėsaugos pareigūnai nusprendė bylą uždaryti, „nes buvo patvirtinta, jog dronas nebeskrido ribotoje prieigos zonoje“.

Pranešimus apie dronus gauna kas savaitę

Helsinkio policijos inspektorius Markusas Koskinenas teigė, kad teisėsaugos pareigūnai kas savaitę gauna pranešimų apie dronus, kuriuos dažniausiai paleidžia turistai.

Suomijoje yra kelios zonos, kuriose ribojamas oro erdvės naudojimas – administraciniai kvartalai Helsinkio centre, taip pat oficialios prezidento ir ministro pirmininko rezidencijos.

