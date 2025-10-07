„Pavojingiau nei Rusijos dronai“: Lenkijoje nerimsta pasipiktinimas Merkel žodžiais

„Tai medus Putino ausims“, – taip A. Merkel žodžius įvertino generolas Romanas Polkas, vienas žinomiausių Lenkijos karininkų, dažnai pasirodantis žiniasklaidoje kaip gynybos ir saugumo ekspertas „Polsat News“ laidoje „Debata Gozdyry“ (liet. „Gozdyros debatai“).
Tuo tarpu buvęs Lenkijos diplomatas Ježis Marekas Novakovskis mano, kad tai yra Rusijos naratyvas, kuris, pasklidęs internete, gali būti „pavojingesnis nei Rusijos dronai“.
Sikorskis: matyt, ji pamiršo
Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslawo Sikorskio, A. Merkel išsakytos mintys yra „tokia pat tiesa“, kaip ir buvusios Vokietijos kanclerės pareiškimas, kad nė viena Centrinės Europos šalis neprotestavo prieš „Nord Stream“ dujotiekį, rašo „Polsat News“.
„Tai gryna tiesa. Pažiūrėkite, kaip Vokietijos vyriausybė sureagavo į tai, ką aš pasakiau 2007 m., kad mums nepatinka susitarimai, kurie sudaromi virš mūsų galvų, taigi, matyt, kanclerė pamiršo, kaip jos pačios vyriausybė sureagavo į mūsų protestus“, – sakė S. Sikorskis, komentuodamas A. Merkel žodžius.
Rytų Europos šalys (ypač Lenkija, Baltijos valstybės) įspėjo, kad „Nord Stream“ didina Rusijos politinę įtaką.
„Tai yra pavojingiau nei Rusijos dronai“
„Šis pareiškimas yra Rusijos naratyvo perdavimas Vakarų rinkai. Naratyvas, kuris labai diplomatiškai sako, kad Lenkija, Baltijos šalys ir apskritai Rytų Europa yra šiek tiek svetimas kūnas, kuris sugadino „puikią“ Rusijos nuraminimo politiką“ – A. Merkel žodžius įvertino Ježis Marekas Novakovskis, Akademinio strateginių analizių centro direktorius ir buvęs Lenkijos ambasadorius.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad vaizdo įrašas jau turi šimtus tūkstančių peržiūrų socialinėse medijose, kuriose aktyviai veikia Rusijos botai, skleidžiantys dezinformaciją ir propagandą.
„Tai yra pavojingiau nei Rusijos dronai, nes dėl to Vakarų visuomenės pradeda klausti savęs: kokį interesą turime remti Ukrainą ir mūsų sąjungininkus Rytuose?“, – pabrėžė jis.
„Manau, kad Lenkija kaip valstybė turėtų kuo greičiau reaguoti į šią labai koordinuotą propagandos akciją. Tai ne juokai“, – pridūrė buvęs ambasadorius.
Primename, kad rugsėjo 9–10 d. Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę. Remiantis Lenkijos prezidento kanceliarijos pateikta informacija, Lenkijos sieną kirto 21 dronas. Lenkijos kariuomenė ir NATO pajėgos sureagavo: keli dronai buvo numušti, o Lenkija įjungė NATO Aljanso 4 straipsnį konsultacijoms dėl saugumo stiprinimo.
Merkel apkaltino Lenkiją ir Baltijos šalis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą
Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel interviu Vengrijos leidiniui „Partizan“ pareiškė, kad Lenkija ir Baltijos šalys yra bendrai atsakingos už Rusijos invaziją į Ukrainą.
Ji pridūrė, kad 2021 m. bandė sukurti naują tiesioginių ES derybų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu formatą, nes, kaip ji pripažino, Minsko susitarimus „Putinas jau nebevertino rimtai“.
Pasak A. Merkel, prieš šią iniciatyvą pasisakė Lenkija, Lietuva, Latvija ir Estija.
„Bet kokiu atveju, tai neįvyko. Tada aš palikau savo postą ir prasidėjo Putino agresija“, – pasakojo buvusi Vokietijos kanclerė.
