Pavojingi incidentai Europos danguje: atskleidė, koks rusų pareigūnas gali būti už juos atsakingas

Anot jo, už dronų skrydžius virš Europos miestų gali būti atsakinga Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Jai vadovauja Sergejus Naryškinas.
„Būtent jis buvo atsakingas už šešėlinio laivyno sabotažą Baltijos jūroje. Dabar dronų paleidimui taip pat naudojami šešėlinio laivyno tanklaiviai“, – komentuoja A. Kovalenko.
A. Kovalenko priduria, kad S. Naryškinas taip pat yra atsakingas už informacines operacijas Europoje.
Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba bando gąsdinti šalis, padedančias Ukrainai.
Europoje – dronų incidentai
Praėjusią savaitę Miuncheno oro uoste buvo stabdomi skrydžiai, nes buvo pastebėti dronai.
Belgijoje virš Elsenborno karinės bazės netoli Vokietijos sienos ketvirtadienio vakarą buvo pastebėta 15 dronų, todėl Belgijos gynybos ministerija pradėjo tyrimą.
Dronai buvo pastebėti ir Norvegijoje, buvo uždarytas Oslo oro uostas, taip pat Danijoje ir kitose šalyse.
Praėjusį mėnesį Lenkija buvo viena iš NATO šalių, kurios oro erdvę pažeidė, kaip įtariama, Rusijos dronai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!