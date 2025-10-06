Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pavojingi incidentai Europos danguje: atskleidė, koks rusų pareigūnas gali būti už juos atsakingas

2025-10-06 19:17 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-06 19:17

Pastaruoju metu nežinomi dronai vis dažniau pasirodo virš svarbių Europos šalių objektų. Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenko atskleidžia, kas iš Rusijos gali būti atsakingas už šiuos incidentus, rašo „Kanal 24“.

Nerimą keliantis vaizdas Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai (nuotr. SCANPIX)

Pastaruoju metu nežinomi dronai vis dažniau pasirodo virš svarbių Europos šalių objektų. Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenko atskleidžia, kas iš Rusijos gali būti atsakingas už šiuos incidentus, rašo „Kanal 24“.

REKLAMA
5

Anot jo, už dronų skrydžius virš Europos miestų gali būti atsakinga Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Jai vadovauja Sergejus Naryškinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būtent jis buvo atsakingas už šešėlinio laivyno sabotažą Baltijos jūroje. Dabar dronų paleidimui taip pat naudojami šešėlinio laivyno tanklaiviai“, – komentuoja A. Kovalenko.

REKLAMA
REKLAMA

A. Kovalenko priduria, kad S. Naryškinas taip pat yra atsakingas už informacines operacijas Europoje.

REKLAMA

Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba bando gąsdinti šalis, padedančias Ukrainai.

Europoje – dronų incidentai

Praėjusią savaitę Miuncheno oro uoste buvo stabdomi skrydžiai, nes buvo pastebėti dronai.

Belgijoje virš Elsenborno karinės bazės netoli Vokietijos sienos ketvirtadienio vakarą buvo pastebėta 15 dronų, todėl Belgijos gynybos ministerija pradėjo tyrimą.

Dronai buvo pastebėti ir Norvegijoje, buvo uždarytas Oslo oro uostas, taip pat Danijoje ir kitose šalyse.

Praėjusį mėnesį Lenkija buvo viena iš NATO šalių, kurios oro erdvę pažeidė, kaip įtariama, Rusijos dronai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Angela Merkel ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Po Merkel išsišokimo – aštri reakcija regione: „Pati bendradarbiavo su Putinu, kiek tik galėjo“ (29)
Angela Merkel gina ryšius su Rusija (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas prakalbo apie Merkel spjūvį Baltijos šalims – štai ką parodo (203)
Štai ką daryti pamačius ar išgirdus droną: specialistai įspėja – pavojus kartu su garsu nedingsta (nuotr. stop kadras)
Vilnius – visos Lietuvos širdis: ar miestas pasiruošęs gynybai? (68)
Analitikai: Rusija galimai kaupia strateginį rezervą ir ruošiasi karui su NATO (nuotr. SCANPIX)
Kada Putinas pripažins pralaimėjimą? Ekspertai prakalbo apie Rusijos nesėkmes ir kas toliau (143)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų