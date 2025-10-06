Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis turi kandidatą į kultūros ministrus: „Tai yra tai, ko kultūros bendruomenės manęs prašė“

2025-10-06 17:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 17:44

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako turintis kitą kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras kandidato pavardės neatskleidžia, tačiau pabrėžia, kad jis kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas ir „aušriečių“ partijai nepriklauso.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis sako turintis kitą kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras kandidato pavardės neatskleidžia, tačiau pabrėžia, kad jis kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas ir „aušriečių" partijai nepriklauso.

„Tai yra ne partijos žmogus", – žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.

Pasak parlamentaro, anksčiau minimas asmuo buvo svarstomas kaip kultūros viceministras Ignoto Adomavičiaus komandoje.

„Tai labai žinomas žmogus, susidūręs su begale skirtingų kultūros veikėjų, su menu ir teatru susijęs, žinomas ir ambasadoriams – ne vieną spektaklį prisidėjo rengti ir panašiai. Tai yra tai, ko kultūros bendruomenės manęs prašė iki skiriant Ignotą. (…) Aš jį buvau numatęs“, – pridūrė parlamentaras.

Ministerijų mainai kol kas nesvarstomi

R. Žemaitaitis taip pat teigė, kad šiuo metu nėra svarstoma apie dar vienus ministerijų mainus tarp koalicijos partnerių.

„Kol kas tikrai nėra (svarstoma – ELTA). Nekaitinkite jūs tos atmosferos. Aš suprantu, kad noras yra begalinis kaitinti atmosferą, bet tegul visi nusiramina. Pradėkite galų gale dirbti“, – tvirtino „aušriečių“ lyderis.

Olekas kandidato pavardę jau žino

Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia jau žinantis, kas bus kitas kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo neįvardija. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė Inga Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.

„Aš žinau, bet ne mano kompetencijoje pasakyti. (...) Man atrodo, kad tinkamas“, – pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams teigė J. Olekas.

„Dabar nenorime sakyti pavardžių, kol nėra premjerės. Premjerė parvažiuos (iš Ukrainos – ELTA), premjerė pasakys“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

