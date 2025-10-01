Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas apie kultūrininkų protestą: vienintelis sprendimas – kalbėtis, priešprieša nėra gerai

2025-10-01 12:29 / šaltinis: BNS
2025-10-01 12:29

Kultūros bendruomenei protestuojant dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušrai“, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad iš susidariusios situacijos galima išeiti tik kalbantis ir žada, kad bendruomenė pajus teigiamus pokyčius su artėjančių metų biudžetu.

Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)

Kultūros bendruomenei protestuojant dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušrai", Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad iš susidariusios situacijos galima išeiti tik kalbantis ir žada, kad bendruomenė pajus teigiamus pokyčius su artėjančių metų biudžetu.

„Man atrodo, vienintelis galimas sprendimas – kalbėtis. Jeigu mes nesikalbėsime ir ten mėtysimės kažkuo tai, ar kaltinimais, ar kitaip, tai visada bus susipriešinimas. Tai kartais tas kalbėjimas yra sunkus, bet kalbėtis reikia“, – žurnalistams Seime trečiadienį sakė J. Olekas.

Taip jis kalbėjo trečiadienį „aušriečių“ deleguotam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui antradienį dalyvavus Varėnoje rengiamo Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidaryme, nors teatralai jo prašė to nedaryti.

„Gyvename demokratinėje valstybėje, tai yra įvairių nuomonių – vieni pritaria, kiti protestuoja, kiti turi abejonių. Manau, kad tai yra toks normalus dalykas, kad tos nuomonės įvairios. Kad tokia susidarė situacija priešpriešos, man atrodo, nėra gerai ir visos pastangos, tiek paties ministro, tiek Seimo daugumos, tiek prezidento, tiek ministrės pirmininkės yra nukreiptos į tai, kad mes surastume bendrą kalbą ir dirbtumėme“, – kalbėjo parlamento vadovas.

„Aš manau, kad geriau būtų pakviesti ministrą. Pakvieskit Seimo pirmininką, pakvieskit ministrą, ir nereikės veržtis niekur“, – teigė jis.

Anot J. Oleko, patvirtintoje dvidešimtosios Vyriausybės programoje – daug su kultūra susijusių temų, o ruošiamas kitų metų biudžetas atlieps bendruomenės poreikius.

„Aš manau, kad ateis biudžetas, tai tie sprendimai, kurie yra numatyti dvidešimtosios Vyriausybės programos, jeigu jie bus įgyvendinti, tikrai kultūros bendruomenė pajus tą teigiamą poveikį“, – sakė Seimo pirmininkas.

„Grįžkime, darbuokimės. Jūs darbuojatės šiandien, aš darbuojuosi šiandien. (...) Tai tas ir yra, kad darbavimasis yra geriausias garo nuleidimas“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.

